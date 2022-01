Полгода назад Оля заявила в полицию об изнасиловании. Она рассказала, что на школьном выпускном ее изнасиловал учитель хореографии. Но девушке никто не поверил. В процессе следствия Оля неоднократно испытывала презрение и давление со стороны учителей и даже одноклассников. Полисмены даже посоветовали вчерашней школьнице выйти замуж за хореографа. Расследование длится шесть месяцев, а мужчине, которого указала девушка, даже не объявили подозрения.



Эта история произошла не в Кыргызстане, но в нашей стране девушки, пострадавшие от сексуального насилия, также сталкиваются со стигматизацией и обесцениванием произошедшего со стороны общества. Комикс создан украинским медиапроектом Inker, который специализируется на графической журналистике. Через комиксы они рассказывают о нарушениях прав человека и социальных проблемах для молодой аудитории в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Изнасилована системой. Шесть лет угроз, травли и поисков справедливости

