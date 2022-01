Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от международного расследования январских событий, жертвами которых стали не менее 227 человек. Он заявил об этом в интервью гостелеканалу «Хабар» 29 января. «Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные», — сказал Токаев. Касым-Жомарт Токаев. Скриншот видео «Хабар» Кроме того, он вновь возложил ответственность за трагические события на террористов, прибывших из других стран. По его словам, они руководили захватом административных зданий и их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. «Это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции», — заявил Токаев. *В начале января Токаев говорил «террористы» — и звучало это так, словно под этим имеют в виду всех протестующих. Потом он объявил о 20 000 человек, которых специально обучили из вне и они напали на Казахстан — после политик удалил этот твит. Также сообщалось о якобы говорящих на арабском боевиках. После власти и правоохранительные органы сообщали об участии жителей «соседней страны» в погромах Алматы, а за безработного погромщика пытались выдать знаменитого кыргызского пианиста Викрама Рузахунова. Этот скандал был освещен мировыми СМИ и позиция властей Казахстана снова изменилась. Президент Токаев заявил, что «террористы» нападали на морги и выкрадывали тела своих соратников. Правоохранительные органы перестали делать акцент на якобы участии иностранцев из соседних стран, сообщая о задержании потенциальных «мародеров» из других областей. Также Токаев заявил, что протестами казахстанцев воспользовались преступники. И вот, к концу января Токаев снова вернулся к некоему «центральноазиатскому городу» и попыткам обвинить в «акте терроризма» жителей соседних стран. Президент Казахстана прокомментировал свой собственный приказ стрелять по протестующим на поражение. Он считает, что это решение было правильным для «интересов государства и безопасности граждан». Он добавил, что в отношении мирных демонстрантов не было и не могло быть применения силы. Однако среди погибших есть даже несколько детей. А в публичном доступе оппозиционного канала «Басе» можно увидеть множество видео, где видно, как стреляют в мирных демонстрантов. Ранее Европейский парламент и международные правозащитные организации выступили с требованием провести тщательное независимое расследование произошедшего в Казахстане. Европарламент 20 января принял резолюцию, в которой решительно осуждались «массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами», и «подстрекательская риторика президента Токаева», объявившего всех протестующих «террористами». Токаев назвал эту резолюцию «преждевременной и необъективной». Протесты и беспорядки в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами» и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. Общее число погибших при этом власти Казахстана обнародовали лишь 15 января. Тогда сообщалось о 225 погибших, но к 19 января их стало больше на два человека. Так как Токаев объявил, что «террористы крадут тела» своих товарищей из моргов, вскоре полиция нашла «тайное место захоронения боевиков». Однако казахстанцы рассказывали журналистам, что у них отбирают тела погибших во время протестов или требуют похоронить в некой общей могиле. Читать по теме: Токаев: Мною дан приказ силовикам открывать огонь без предупреждения, кто не сдастся — будет уничтожен Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении

