За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 876 человек.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 276 человек. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 164;
- Чуйская область — 41;
- Джалал-Абадская область — 12;
- Баткенская область —13;
- Иссык-Кульская область — 29;
- Нарынская область — 6;
- Таласская область —2;
- Ошская область —4;
- Ош —3.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 198 111 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 30 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 474 пациента. Еще 5 242мчеловека находятся на амбулаторном лечении.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 456 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 187 тысяч человек.
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!