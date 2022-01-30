За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 876 человек.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 276 человек. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 164;

Чуйская область — 41;

Джалал-Абадская область — 12;

Баткенская область —13;

Иссык-Кульская область — 29;

Нарынская область — 6;

Таласская область —2;

Ошская область —4;

Ош —3.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 198 111 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 30 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 474 пациента. Еще 5 242мчеловека находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 456 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 187 тысяч человек.