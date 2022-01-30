Директор школы №83 в Кара-Сууйском районе уволился с должности после того, как родители избитого им ученика обратились в милицию. Информацию об этом информагентству 24.kg подтвердили в акимиате.

Ранее в УВД Ошской области сообщили, что директор школы избил ученика восьмого класса на уроке физкультуры. Он является учителем физической культуры.

Мать потерпевшего обратилась в милицию с заявлением. Сам школьник Т.А.рассказал милиции, что на уроке по физкультуре он сообщил учителю, что у него болят ноги и он не может заниматься. На что преподаватель избил его руками и ногами. Добраться домой школьнику помогли его одноклассники. После выяснилось, что подросток получил перелом левой ноги в области колена.

В УВД добавили, что очевидцы произошедшего дали такие же показания.

«Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться, по какой статье возбуждать уголовное дело», — отметили в пресс-службе.