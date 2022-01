Ущерб от конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области оценили в 3 млн сомов. Об этом изданию «Азаттык» сказал аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев. Также, по словам Жоробаева, во время конфликта повредили несколько домов и два автомобиля, сгорели два сарая местных жителей. Вместе с этим в области зарегистрировали случаи пропажи скота. Аким добавил, что большинство эвакуированных людей уже вернулись в свои дома. При этом, по данным «Азаттык», часть жителей сел Таш-Тумшук и Кок-Таш Баткенской области пока находятся в соседних селах. Приграничный конфликт Конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 27 января в местности Төрт-Көчө Баткенской области. Власти Кыргызстана утверждали, что граждане соседней республики перекрыли дорогу, которая ведет из Баткена в Исфану. Погранвойска Таджикистана уверяли, что столкновения спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт с перекрытием дороги был улажен к вечеру того же дня, однако сразу после этого на границе начали стрелять. Тогда власти обеих стран обвинили друг друга в открытии огня. О полном отводе войск от границы Кыргызстан и Таджикистан договорились 28 января. В результате конфликта, по информации Минздрава Кыргызстана, пострадали 11 кыргызских военнослужащих. Таджикистан сообщил, что с их стороны пострадали 17 человек, а еще двое гражданских погибли.

