Глава кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что Бишкек изуродован хаотичным и беспорядочным строительством. Об этом он сказал на коллегии Бишкека с участием мэра Айбека Джунушалиева 31 января, сообщает пресс-служба кабмина. По словам Жапарова, вместе с хаотичной застройкой, в столице уничтожили зеленые насаждения и погубили ирригационную систему. Глава кабмина пообещал, что впереди Бишкек ждут большие изменения. «Бишкек — это 70% экономики страны. Это центр культуры, науки и образования. Это мозговой центр страны, средоточие власти. Я прошу всех сидящих здесь осознать эти вещи. Именно Бишкек должен стать локомотивом всего прогрессивного, нового», — сказал Жапаров. Глава кабмина считает, что столичные чиновники могу поменять сознание граждан и от них зависит, будет ли столица «идти в ногу со временем». «Задача чиновников всех уровней слушать, изучать мнение и настроение горожан, тесно работать с ними», — добавил Жапаров. Столичные активисты уже не раз указывали властям на проблемы застройки и уничтожения зеленых насаждения в Бишкеке. К примеру в сентябре 2021 года в столице прошла пыльная буря. Тогда эколог Дмитрий Ветошкин назвал одной из причин бури застройку города, которая никак не регулируется. Эколог добавил, что не только власти города виноваты в разрушении окружающей среды столицы, но и жителей, которые не развивают свои придомовые территории. Активисты гражданской инициативы Peshcom в октябре 2021 года опубликовали исследование, в котором рассказали, что за последние 60 лет площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась в 10 раз. «На одного горожанина приходится всего около 3,5 квадратных метров зелени, вместо минимальных 9 и оптимальных 50 квадратных метров, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. И этот разрыв продолжает увеличиваться», — говорится в исследовании. Читать еще: «Ничего сделать не можем». Как скверы и парки Бишкека отдаются под застройку городскими властями «Каждое здание — это судьба». Как (не) сохраняется архитектурное наследие Бишкека?

