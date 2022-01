Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что готов вернуть Социальному фонду автомобиль, который тому принадлежит. Этот вопрос подняли на заседании профильного комитета парламента, где глава Соцфонда Бактияр Алиев сообщил, что принадлежащая фонду машина оказалась у Минздрава после реструктуризации правительства. По словам Бейшеналиева, машина оказалась на балансе ведомства, когда были объединены Соцфонд, соцзащита и Минздрав. «Министр что ли без машины останется? Зачем им это нужно, не пойму. У них там столько машин. […] Пусть забирают, я буду пешком ходить и к (депутату Дастану) Бекешеву в парламент опаздывать, потому что у меня машины нет», — сказал он в интервью изданию Kaktus.media. Бейшеналиев сообщил, что он обратился к главе кабмина и президенту «по поводу того, что министр будет без машины». «Я буду пешком ходить, если мне машину не будут давать. Не дадут – так не дадут. Я не нуждаюсь в машинах», — заключил он. Реструктуризации правительства и ее последствия Первая масштабная реструктуризация правительства произошла в начале февраля 2021 года. Тогда Минздрав объединили с Министерством соцразвития и труда. В новое ведомство также вошли Соцфонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Госслужба миграции. Однако в таком виде ведомство, которое называлось Министерство здравоохранения и социального развития, просуществовало недолго. Уже в ноябре 2021 года провели ещё одну реструктуризацию и разделили ведомство на Минздрав и Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Разговор об автомобиле Соцфонда, которым пользуется глава Минздрава, зашел в парламенте 31 января после вопроса депутата Дастана Бекешева. Он спросил, «вернуло» ли министерство все имущество Соцфонда после очередной реорганизации. После того, как глава Соцфонда Алиев подтвердил, что Бейшеналиев все еще пользуется автомобилем, Бекешев возмутился. «Раз это их имущество, надо же отдать. Зачем министр забрал машину у них? Неужели глава кабмина не может решить этот вопрос?» — спросил депутат. Представитель кабмина в ответ сказал, что «вопрос рассмотрят» и «уже сегодня этот вопрос будет разрешен».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!