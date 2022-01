Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 31 января ответил на вопросы журналистов. Репортеры напомнили главе ГКНБ, что его брат Шайырбек Ташиев до сих пор не сдал свой депутатский мандат. История о том, что Шайырбек Ташиев должен покинуть пост депутата закрутилась после того, как глава ГКНБ пообещал журналистам, что его брат сдаст мандат. Теперь же Камчыбек Ташиев заявил: «У него есть свои избиратели, есть решение фракции. Я лишь высказал свое мнение. Я с ним [с прошлой недели] не разговаривал», — сказал глава ГКНБ. На вопрос журналиста, скажет ли глава ГКНБ вновь брату сдать мандат, Ташиев ответил: «Ну, я же сказал один раз». О том, что Шайырбек Ташиев принял решение сдать мандат стало известно 26 января от лидера парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Бакыта Торобаева. Тогда он добавил, что этот вопрос будет рассматриваться на заседании фракции. Уже 28 января Торобаев сообщил, что фракция примет решение по мандату Ташиева после проверки со стороны спецкомиссии. Для создания этой комиссии они обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову. Читать по теме: Родственник Ташиева возглавил крупный нефтезавод Кыргызстана — Temirov LIVE Свой мандат Шайырбек Ташиев решил сдать после того, как об этом сказал его брат Камчыбек на пресс-конференции 23 января. Тогда глава ГКНБ отвечал на вопросы о расследовании журналистов Temirov LIVE. В расследовании журналисты рассказали о связи семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Именно через «Кыргыз Петролеум Компани», по данным журналистов, компания «Регион ойл», также связанная с Ташиевыми, перепродавала мазут в Узбекистан и Италию. Всего за два дня «Регион ойл» заработала 37 млн сомов на разнице от перепродажи. Шайырбека Ташиева избрали депутатом Жогорку Кенеша по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Если он сдаст мандат, то в этом округе по закону будут объявлены новые выборы. Читать еще: «Схема Ташиевых». Как связанная с главой ГКНБ компания заработала 37 млн сомов за два дня — расследование Temirov Live

