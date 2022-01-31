Сборная Кыргызстана по боксу завоевала восемь медалей на Чемпионате Азии по боксу среди спортсменов не старше 22 лет. Об этом сообщил департамент физкультуры и спорта при минкульте.
Кыргызские спортсмены завоевали четыре серебряных и четыре бронзовых медалей.
Имамназаров Мирзохид (до 63,5 кг), Асанкул уулу Султан (до 67 кг), Рустамбек уулу Нурадин (до 71 кг), Ырысбек уулу Рустам (до 92 кг) — выиграли серебро.
Ходжиев Анвар (до 48 кг), Бектенов Рыспек (до 60 кг), Бекжигит уулу Омурбек (до 80 кг), Токтосун уулу Бакыт (до 86 кг) — получили бронзу.
Чемпионат Азии прошел с 20 по 30 января в Ташкенте. В нем приняли участие 190 боксеров из 12 стран.
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