Сборная Кыргызстана по боксу завоевала восемь медалей на Чемпионате Азии по боксу среди спортсменов не старше 22 лет. Об этом сообщил департамент физкультуры и спорта при минкульте. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sport.gov.kg (@sport.gov.kg) Кыргызские спортсмены завоевали четыре серебряных и четыре бронзовых медалей. Имамназаров Мирзохид (до 63,5 кг), Асанкул уулу Султан (до 67 кг), Рустамбек уулу Нурадин (до 71 кг), Ырысбек уулу Рустам (до 92 кг) — выиграли серебро. Имамназаров Мирзохид. Чемпионат Азии. Нурадин Рустамбек уулу. Султан Асанкул уулу. Рустам Ырысбек уулу. Ходжиев Анвар (до 48 кг), Бектенов Рыспек (до 60 кг), Бекжигит уулу Омурбек (до 80 кг), Токтосун уулу Бакыт (до 86 кг) — получили бронзу. Анвар Ходжиев. Рыспек Бектенов. Омурбек Бекжигит уулу. Токтосун уулу Бакыт. Чемпионат Азии прошел с 20 по 30 января в Ташкенте. В нем приняли участие 190 боксеров из 12 стран.

