Лейлекский район никогда не станет анклавом, а таджикскому анклаву Ворух не дадут коридор на кыргызской территории, сообщил журналистам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он пояснил, что «политики, недоблогеры и депутаты распространяют ложную информацию» о том, что в Кыргызстане будет проведен транспортный коридор к таджикскому анклаву. «Для того, чтобы предоставить дорогу в Ворух, мы должны определить статус дороги, а это делается с принятием соглашения на госуровне. […] К селу Ворух все-таки нужно дать дорогу и обеспечивать безопасность населения, а также проезжих. Лейлек мы никогда не оставим в анклаве. К Лейлеку будут две дороги: Ак-Сай — Рават и через Төрт-Көчө», – заявил глава ГКНБ. По словам Ташиева, Кыргызстан построит новую дорогу Рават – Ак-Сай, чтобы расширить село Ак-Сай. Ташиев добавил, что межправительственная комиссия по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы возобновит свою работу через неделю. Он отметил, что не может рассказать многого, но «Таджикистан очень заинтересован в решении вопроса границ». Видео: 24.kg. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Анклав Ворух – территория Таджикистана в Баткенской области Кыргызстана. Там на 130 квадратных километрах проживает около 35 тысяч человек. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето. Кроме того, по территории Кыргызстана проходит дорога, связывающая Таджикистан с Ворухом. Она имеет статус транзитной: на ней нет КПП и погранконтроля. Но жители кыргызских сел, через которые она проходит, недовольны, что ее не контролируют пограничники. Лейлекский район — один из трех районов Баткенской области, которая на юге граничит с Таджикистаном. Из-за близкого расположения к соседней стране, там часто происходят конфликты между жителями и пограничниками Кыргызстана и Таджикистана.

