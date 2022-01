Мужчину, жестоко избившего женщину на одной из улиц Бишкека, арестовали на семь суток. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека. Суд признал его виновным по статье «Семейное насилие» Кодекса об административной ответственности, а женщине выдали охранный ордер. Следствие продолжается. Что произошло? В социальных сетях 30 января распространилось *видео, как мужчина избивает свою супругу на одной из улиц в Бишкеке. *Осторожно! На кадрах присутствуют сцены насилия, если вы впечатлительны, то не открывайте это видео. В УВД Ленинского района столицы журналисту «Клоопа» сообщили, что инцидент произошел 30 января в 23:00 на пересечении улиц Ахунбаева и Чапаева. Милиционеры тогда сообщали, что несмотря на то, что женщина отказалась от претензий к мужчине, дело всё равно будет вестись. Факт был зарегистрирован в журнале учета информации и начали расследование. Позже в СМИ появилась фотография как подозреваемого доставили в суд. Рядом с ним находилась его супруга, которую он держал за руку, и милиционер. Мужчину, избившего свою супруг доставили в суд. Фото: 24.kg Что говорят юристы? Адвокат Замир Жоошев считает, что женщина не могла и не может написать заявление «из-за зависимости от своего супруга, опасаясь возможности наступления для себя серьезных отрицательных последствий». «Сотрудники правоохранительных органов обязаны возбудить уголовное дело в отношении нападавшего. Если этого не произойдет, то органы прокуратуры соответствующего района должны дать указание по проведению работы по инциденту. Таким образом будут достигнуты такие цели уголовного законодательства, как предупреждение других подобных преступлений и восстановление справедливости», — сказал он. Почему женщины отказываются писать заявление? Правозащитники и руководители кризисных центров объясняют, что чаще всего женщины отказываются от претензий к насильнику из-за уязвимости. Они боятся осуждения со стороны общества (виктимблейминга), угроз от насильника или сомневаются в том, что милиция сможет им помочь. По словам руководительницы кризисного центра «Ак-Журок» Дарики Асилбековой, женщины вынуждены вновь жить с избившими их мужьями из-за недостаточной поддержки. Она призывает общество не осуждать женщин, написавших встречное заявление или отказавшихся от претензий, а попытаться понять их. «Ни в коем случае нельзя говорить о женщинах, отказавшихся от претензий, в одностороннем порядке. Мы должны учитывать, что живем в стране, где не защищаются социальные права женщин. С другой стороны, у некоторых из нас очень плохие жизненные условия. Женщина будет сильной, если у нее есть: образование, профессия, место, куда она может пойти, люди, защищающие ее права и единомышленники», — сказала она. Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390. Что такое охранный ордер и почему он не всегда работает? Охранный ордер запрещает агрессорам контактировать с пострадавшими. Он действует на разные сроки до 30 дней. Если агрессор нарушит условия ордера, его могут оштрафовать или привлечь к общественным работам, а сам факт нарушения будет отягчающим обстоятельством в суде. По словам, адвоката кризисного центра «Сезим» в Бишкеке Ракии Рахматовой, при получении охранного ордера есть две основные трудности: милиция не выдает его без сопроводительных писем адвокатов, а сам ордер нужно продлевать. Авазкан Ормонова, глава фонда «ДИА», который предоставляет бесплатную юридическую и психологическую помощь в Оше, говорит о третьей проблеме: далеко не все пострадавшие знают о такой возможности. Читать по теме: Защита для статистики. Что такое охранный ордер и почему он не работает, как задумано Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Самыми опасными странами для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия. Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Читать еще: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

