В социальных сетях распространилось *видео, как мужчина избивает свою супругу на одной из улиц в Бишкеке. *Осторожно! На кадрах присутствуют сцены насилия, если вы впечатлительны, то не открывайте это видео. В УВД Ленинского района столицы журналисту «Клоопа» сообщили, что инцидент произошел 30 января в 23:00 на пересечении улиц Ахунбаева и Чапаева. По их данным, на месте происшествия милиция выяснила, что супруги были в гостях, а затем между ними произошла словесная перепалка. «Когда жена вышла на улицу, муж последовал за ней, где начал к ней применять физическую силу», — сообщили в милиции. Мужчину ещё не задержали, что случилось с женщиной после избиения в милиции также не сообщили. Милиционеры только отметили, что несмотря на то, что женщина отказалась от претензий к мужчине, дело всё равно будет вестись. По их словам, данный факт зарегистрировали в журнале учета информации и начали расследование. Почему женщины отказываются писать заявление? Правозащитники и руководители кризисных центров объясняют, что чаще всего женщины отказываются от претензий к насильнику из-за уязвимости. Они боятся осуждения со стороны общества (виктимблейминга), угроз от насильника или сомневаются в том, что милиция сможет им помочь. По словам руководительницы кризисного центра «Ак-Журок» Дарики Асилбековой, женщины вынуждены вновь жить с избившими их мужьями из-за недостаточной поддержки. Она призывает общество не осуждать женщин, написавших встречное заявление или отказавшихся от претензий, а попытаться понять их. «Ни в коем случае нельзя говорить о женщинах, отказавшихся от претензий, в одностороннем порядке. Мы должны учитывать, что живем в стране, где не защищаются социальные права женщин. С другой стороны, у некоторых из нас очень плохие жизненные условия. Женщина будет сильной, если у нее есть: образование, профессия, место, куда она может пойти, люди, защищающие ее права и единомышленники», — сказала она. Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390. Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Самыми опасными странами для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия. Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Читать еще: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

