В Кыргызстане в 2021 году выявили 417 детей, которые подверглись насилию и жестокому обращению. Об этом 31 января на заседании профильного комитета парламента сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова. По её данным, в отношении 118 из них совершили сексуальное насилие. Как сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша, кроме этого в 2021 году выявили 4 309 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. К концу года из них 3 893 вывели из тяжелой ситуации, сообщили в Минтруда и соцобеспечения. Также на заседании депутаты обсудили недавний инцидент в школе в Лебединовке — там родители сообщили, что учительница бьет их детей. Джусупбекова заявила, что такие случаи не носят систематический характер, со всеми педагогами постоянно проводят работу по недопущению насилия в отношении детей. При этом депутатка Динара Ашимова раскритиковала работу Минобраза – она считает, что ведомство недостаточно хорошо предотвращает случаи насилия над детьми. Ашимова также предложила прокуратуре совместно с органами местного самоуправления выявлять насилие в отношении детей в образовательных учреждениях и семьях. С начала 2022 года в Кыргызстане произошло несколько громких случаев насилия в отношении детей со стороны педагогов. Учительница школы в Лебединовке, которую обвинили в издевательствах, уволилась. Также уволился директор школы №83 в Кара-Сууйском районе Ошской области, которого обвинили в избиении восьмиклассника – он сломал ребенку ногу. Оба случая расследует милиция. «У вас есть выбор, у меня его нет». Интерактивная игра о том, как распознать насилие над ребенком

