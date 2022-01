В Кыргызстане выпустили первый пассажирский автобус BELES. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил гендиректор компании «Белес» Мирбек Аскалиев. Аскалиев сообщил, что автобусы начала производить компания «Белес» в тандеме с еще одной фирмой. По его словам, в Кыргызстане нет соответствующих лабораторий для проверки качества автобусов, поэтому их в ближайшее время должны отвезти в Россию для проверки и прохождения сертификации. По его словам, разработка автобуса началась в апреле 2019 года совместно с европейскими и российскими инженерами. «Мы не делали официальной презентации. Хотели сначала получить соответствующий сертификат, но кто-то распространил фотографии и видео автобусов. Хотим получить разрешение на серийное производство: 500 автобусов в первые два года, а в последующие годы по 1-1,5 тысяч автобусов. Автобус двенадцатиметровый, 35 сидячих мест, общая вместимость — 115 человек», — рассказал Аскалиев. По его словам, автобусы будут производить на заводе в Кара-Балте. «Мы хотим предложить правительству заказывать наши автобусы. Это будет отечественное производство, которое предоставит большому количеству людей рабочие места. Можем сделать отечественный бренд, и постараться экспортировать на рынок ЕАЭС», — сказал он. Аскалиев также отметил, что правительство Кыргызстана не имеет к производству никакого отношения. 30 января пользователь @HeinrichKlaprot сообщил в Twitter, что в Кыргызстане начали производить автобусы. По его словам, транспорт собран совместно с европейским концерном DAF, а сборку делают вручную. «После улучшения дизайна и проверки всех недочетов, в планах компании — поставить сборочную линию производства городских пассажирских автобусов на газе и на электродвигателе. Надеюсь на скорейший успех наших автопроизводителей!», — написал Henry. Пользователи Twitter отнеслись к производству автобуса положительно. Они отметили, что теперь Кыргызстану можно не закупаться автобусами с других стран, ведь есть возможность производить самим. О планах производить пассажирский автобус еще в июне прошлого года сообщал Бакыт Дегенбаев. В то время он занимал пост замминистра энергетики и промышленности. Дегенбаев рассказывал, что к осени начнутся тестовые работы на одном из маршрутов в Бишкеке. Он отмечал, что «у автобусов будет очень современный вид и дизайн, который украсит нашу городскую общественную среду». «На данный момент компания изготавливает два варианта автобуса, на дизельном двигателе Евро-5 и на электротяге. Вариант на дизельном двигателе будет закончен уже совсем скоро. Автобус низкопольный, что будет очень удобно для людей старшего поколения, детей и родителей с колясками», — писал тогдашний замминистра. Автобусы от компании «Белес»

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!