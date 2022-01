В Москве задержали кыргызстанца, которого разыскивали 11 лет за совершение убийства в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По сообщению МВД, 17 июня 2010 года в ОВД Араванского района Ошской области рядом с хлопковым полем у села Дадахан было обнаружено тело неизвестной женщины азиатской внешности в возрасте примерно 25-30 лет с телесными повреждениями. Поначалу думали, что женщина погибла в результате июньских событий 2010 года, однако выяснились другие обстоятельства преступления. При осмотре тела были обнаружены раны в области головы, на руках и на лице. Судмедэкспертиза установила переломы костей черепа, переломы ребер. Убитой оказалась сотрудница Департамента регистрации транспортных средств ГРС Алия Темирбаева, 1980 года рождения. Как оказалось, в мае 2010 года некие криминальные элементы разузнали, что у нее имеются денежные средства в большом количестве, предназначенные для покупки квартиры. «10 июня 2010 года женщину обманом заманили в безлюдное место. Там на нее напали несколько мужчин: применяли физическую силу, угрожали электрошокером, требовали денежные средства в размере $10 000. Не получив желаемого, вымогатели отобрали золотые и серебряные украшения, убили женщину, а труп выбросили в канал в Кара-Суйском районе», – говорится в сообщении ведомства. В МВД рассказали, что тело женщины обнаружили через неделю 17 июня 2010 года. Лица, причастные к преступлению, были задержаны, и получили различные сроки заключения. Однако одному из убийц удалось скрыться, и его объявили в межгосударственный розыск. Накануне, в январе 2022 года, Араванский РОВД сообщил в представительство МВД Кыргызстана в России информацию о возможном местонахождении разыскиваемого. В итоге 21 января 2022 год разыскиваемый гражданин Айтиев Тилек 1988 года рождения был задержан. На основании решения райсуда Москвы задержанный водворен в СИЗО. Решается вопрос об его экстрадиции.

