В пресс-службе Верховного суда опровергли информацию о том, что средний оклад судей повысили до 160 тысяч сомов. О таком повышении говорилось в отчёте министерства финансов о реализации указов президента в 2021 году. Согласно документу оклады судей повысили в среднем с 81 тысяч до 160 тысяч сомов. Однако в Верховном суде отметили, что после повышения, оклады судей в зависимости от инстанции составляют от 46 тысяч до 51 тысячи сомов. «К окладу установлены различного вида надбавки, такие как выслуга лет, квалификационный класс, рассмотрение дел, имеющих определённую степень ограниченности, работа в высокогорных условиях и т.д. Оклады в районных судах составляют 46 тысяч сом, в областных судах 49 тысяч сом и в Верховном суде 51 тысячи сом. Надбавки за выслугу лет варьируются от 5% до 40% с учетом стажа работы каждого судьи», — говорится в сообщении суда. Помимо судей, в этом году повысили оклады и другим. Согласно отчёту минфина, в этом году повысили зарплаты военнослужащим с 21 тысячи до 28 тысяч сомов, медработникам с 8 тысяч до 13 тысяч сомов и работникам культуры с 7,8 тысяч до 11,7 тысяч сомов. По данным ведомства, на это дополнительно выделили 3,8 млрд сомов.

