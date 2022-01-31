В пресс-службе Верховного суда опровергли информацию о том, что средний оклад судей повысили до 160 тысяч сомов. О таком повышении говорилось в отчёте министерства финансов о реализации указов президента в 2021 году. Согласно документу оклады судей повысили в среднем с 81 тысяч до 160 тысяч сомов.

Однако в Верховном суде отметили, что после повышения, оклады судей в зависимости от инстанции составляют от 46 тысяч до 51 тысячи сомов.

«К окладу установлены различного вида надбавки, такие как выслуга лет, квалификационный класс, рассмотрение дел, имеющих определённую степень ограниченности, работа в высокогорных условиях и т.д. Оклады в районных судах составляют 46 тысяч сом, в областных судах 49 тысяч сом и в Верховном суде 51 тысячи сом. Надбавки за выслугу лет варьируются от 5% до 40% с учетом стажа работы каждого судьи», — говорится в сообщении суда.

Помимо судей, в этом году повысили оклады и другим. Согласно отчёту минфина, в этом году повысили зарплаты военнослужащим с 21 тысячи до 28 тысяч сомов, медработникам с 8 тысяч до 13 тысяч сомов и работникам культуры с 7,8 тысяч до 11,7 тысяч сомов. По данным ведомства, на это дополнительно выделили 3,8 млрд сомов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА