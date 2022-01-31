Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 2 880 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 205 человек.

Бишкек — 123;

Ош — 2;

Чуйская область — 26;

Ошская область — 3;

Таласская область — 3;

Нарынская область —2;

Иссык-Кульская область — 23;

Джалал-Абадская область — 10;

Баткенская область — 13.

По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 198 316 случаев заражения коронавирусом.

Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 596 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 187 596 человек.

По их данным, на 31 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 080 пациентов. Еще 5 238 человек лечатся амбулаторно.