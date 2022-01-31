Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 2 880 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 205 человек.
- Бишкек — 123;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 26;
- Ошская область — 3;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область —2;
- Иссык-Кульская область — 23;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Баткенская область — 13.
По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 198 316 случаев заражения коронавирусом.
Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 596 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 187 596 человек.
По их данным, на 31 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 080 пациентов. Еще 5 238 человек лечатся амбулаторно.
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