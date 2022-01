Представители журналистского сообщества Кыргызстана заявили о том, что со стороны властей идёт «массированная атака на СМИ и свободу слова». Об этом говорится в обращении, которую подписали ряд СМИ и организаций. Журналисты отмечают, что на сегодня «есть тревожная тенденция отката от принципов и ценностей демократического общества». По их мнению, атака со стороны властей идёт посредством принятия ряда законов, многомиллионных исков, словесных угроз со стороны высокопоставленных чиновников, незаконных задержаний и вызовов на допросы. В обращении подчеркивается, что журналистские расследования направлены на борьбу с коррупцией во властных структурах, против формирования устойчивых семейно-клановых схем, от которых страдает бюджет страны, экономика, жизнь и благосостояние каждого кыргызстанца. Также в обращении говорится, что материалы журналистов «вскрывают тайное», чтобы общество могло знать и понимать, что на самом деле происходит, а правоохранители исполняли свои функции. «Но мы видим, что реакция обратная — авторы расследований становятся объектами уголовных дел с вопиющими нарушениями правовых процедур, в их адрес развернута массовая травля в соцсетях со стороны “фабрик троллей”, за ними устанавливают слежку и видеонаблюдение за личной жизнью. Мы хотим спросить у властей — кто для вас преступник и нарушитель? Кто нарушает или кто говорит правду?» — обращаются журналисты. Митинг у здания МВД 23 января в поддержку Болота Темирова. Фото: «Клооп» Они отмечают, что журналисты прежде всего стоят на страже «общественных и народных интересов» и пишут о проблемах в стране, такие как коррупция, безработица, состояния здравоохранения и другие. «Именно из-за освещения этих вопросов журналисты становятся мишенью для преследования», — говорится в обращении. В связи с этим журналисты обратились к властям и «околовластным сторонникам» ряда чиновников «прекратить массированные атаки на СМИ и журналистов в соцсетях, не уводить внимание общественности от проблем, которые вскрывают журналисты. Они также потребовали «прекратить слежку и вбросы видео личной жизни с целью шельмования журналистов и смены темы обсуждения». «Мы знаем, кто стоит за атаками на журналистов, знаем кто владеет и управляет “троллями” в соцсетях. Вы можете соврать один раз, второй. Но врать постоянно вы не сможете. У нас маленькая страна, в которой всё видно, как на ладони. Наш народ знает, кто чего стоит, и почему некоторые чиновники живут как олигархи. Общество не обмануть, а журналистов не запугать», — говорится в обращении. Журналисты подчеркнули, что несмотря на обстоятельства продолжат освещать все — от незаконных действий чиновников до проблем простых кыргызстанцев. «Только тогда власть начинает замечать людей и вспоминать о своих обязательствах перед ними, только тогда люди будут знать правду», — добавили они. Задержание Темирова и Назарова и последующая травля О давлении на свободу слова в Кыргызстане со стороны властей начали говорить после ситуации с расследователями YouTube-канала Temirov Live. Милиция задержала журналиста-расследователя Болота Темирова (основателя Temirov Live) и акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. У обоих милиционеры при задержании «нашли» пакетик с гашишем. Оба позже заявили, что их им подбросили. Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live, после нескольких часов обыска. Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. В милиции позже сообщили, что Темиров подозревается в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а Назарова обвинили по двум статьям. Акына подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта» и «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». И Темиров, и Назаров действия милиции связывают с их деятельностью и выходом расследования Temirov Live про сомнительные схемы при экспорте мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз», к которым могут иметь отношение родственники главы ГКНБ. Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде. Обоим такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку 23 января. Однако, после этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов. В ГКНБ же заявили, что к «сливам», задержаниям Болота Темирова и Болота Назарова «не имеют никакого отношения». Читать по теме: Журналисты Temirov Live и жена Болота Темирова вышли с допроса

