В Ала-Букинском районе задержали преступную группу по подозрению в разбойном нападении на золотодобывающую компанию. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области. По данным ведомства, в ночь на 8 ноября 2021 года в 02:30 на золотодобывающую компанию напала группа мужчин в масках и перчатках, в руках они держали заранее подготовленные палки и огнестрельное оружие. Преступники избили охранников компании дубинками, в сторону одного из них открыли огонь, и ранили его в ногу острым предметом. Они также напали на других сотрудников компании — избили их, связали верёвками, разбили телефоны и украли 20 тысяч сомов. «Преступники разбили стекло комнаты с золотом, сломали Wi-Fi роутер, и забрали золото весом 1 кг 833 грамм, которое находилось внутри железного сейфа. Разрезав ножом шины, и разбив фары автомобиля марки «Mitsubishi Delica», угнали автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado». Компании был причинен ущерб в более 10 миллионов сомов», — сообщили в УВД. Подозреваемые в совершении преступления оказались жители Ала-Букинского района Ч.Б., 1992 года рождения, Т.С., 1995 года рождения и М.Ж., 1996 года рождения. Они водворены в ИВС на два месяца. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой». Начато досудебное производство.

