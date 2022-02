На балансе автопарка Управления городского транспорта мэрии Бишкека находятся 476 автобусов, из которых ежедневно выходят на линии только 85. Об этом в эфире «Биринчи Радио» 1 февраля рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Максат Нусувалиев. По его словам, более 300 автобусов разваливаются, просто стоят и занимают место. «Мы подготовили на списание документы [этих автобусов]. Далее [их] передадим в Управление муниципальным имуществом для списания. [Списание делается], чтобы освободить территорию автопарка, провести реконструкцию ремонтной зоны, обновить техзону, заасфальтировать территорию автопарка и подготовиться к принятию новых автобусов», — сказал он. Муниципальные автобусы на автобусном парке. Фото: пресс-служба кабмина. 31 января с состоянием автобусного парка столичного муниципалитет ознакомился глава Кабинета министров Акылбек Жапаров. По данным пресс-службы кабмина, он отметил, что «надо полностью обновить автобусный парк и провести ремонт всех внутренних улиц города». «Горожан надо обеспечить комфортным и безопасным транспортом», — добавил Жапаров. В ходе своего визита глава кабмина также прокатился на новом пассажирском автобусе белорусского производства, который предоставил «Минский автомобильный завод» для прохождения испытательного срока. По словам мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, особенность этого автобуса в том, что он включает в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски, систему наклона кузова «Книлинг» для облегчения посадки/высадки пассажиров и оборудование для крепления соответствующего устройства для людей с инвалидностью. Акылбек Жапаров и Айбек Джунушалиев возле нового автобуса. Фото: пресс-служба кабмина. Общественный транспорт в Бишкеке Проблема нехватки общественного транспорта для миллионного Бишкека стоит уже не первый год. Сейчас в столице курсируют целых пять видов городского транспорта: частные маршрутки, маршрутки работающие на мэрию, муниципальные автобусы и троллейбусы, частные автобусы «Шыдыр Жол Кей Джи» и частные автобусы «Эко пассажирские перевозки». Самые многочисленные из них — частные маршрутки, но официальные данные об их количестве разнятся. Кроме того, уже несколько лет их становится всё меньше. В октябре 2021 года глава Управления городского транспорта Максат Нусувалиев рассказал, что на линии выходят 1 590 маршруток. По его словам, это намного меньше, чем в 2017 году — тогда по городу ездило свыше четырех тысяч маршруток. Сокращается и количество муниципальных автобусов. Если на конец 2019 года на линии ежедневно выходило около 137, то сейчас выезжают всего 85-95 автобусов. Это связано с тем, что в последние годы новые автобусы завозили всего пару раз, и они просто заменяли старые «тюлеевские». Их общее число на дорогах не увеличилось. Акылбек Жапаров и Айбек Джунушалиев на автобусном парке. Фото: пресс-служба кабмина. Акылбек Жапаров и Айбек Джунушалиев на автобусном парке. Фото: пресс-служба кабмина. Троллейбусы — единственный муниципальный транспорт, которого, по официальным данным, стало больше. В 2018 году на линии выходило всего 100 троллейбусов, а сейчас курсирует около 130. Но закупку новых троллейбусов в мэрии не планируют, так как «прокладывать новые линии дороже, чем закупать автобусы на газе». По словам начальника управления городского транспорта, сегодня в городе курсирует около 1900 единиц всех видов общественного транспорта, при том, что должно быть 2400. В 2021 году по соглашению с мэрией «Эко пассажирские перевозки» доставили в Бишкек 210 малогабаритных автобусов узбекского производства. Однако в декабре прошлого года стало известно, что половина этих автобусов простаивает из-за нехватки водителей. Сами чиновники неоднократно заявляли, что городу нужно, как минимум, 1300-1500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа маршруток. Сейчас, вместе с новыми частными автобусами, их чуть больше 300. Мэрия Бишкека в прошлом году несколько раз заявляла о том, что закупит новые автобусы. Последнее такое сообщение появилось в начале декабря. Тогда пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и министр торговли и интеграции Казахстана Бакыт Султанов подписали меморандум о поставке в Кыргызстан тысячи автобусов. Автобусы доставят в Кыргызстан в 2022 году на условиях лизинга, однако неизвестно когда именно. Накануне стало известно о том, что в Кыргызстане выпустили первый пассажирский автобус BELES. По словам его производителей, автобус в ближайшее время должны отвезти в Россию для проверки и прохождения сертификации. Они надеются получить разрешение на серийное производство. Читать по теме: Что происходит с общественным транспортом в Бишкеке? В Кыргызстане впервые выпустили пассажирский автобус

