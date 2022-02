Экс-депутата Игоря Чудинова допросили 1 февраля в Генпрокуратуре в качестве свидетеля. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в надзорном органе. По данным Генпрокуратуры, Чудинова допрашивали по вопросам согласования кыргызско-таджикской границы. Точно неизвестно, что именно расследуют в надзорном органе, а также предъявлено ли кому-то обвинение. Чудинов был премьер-министром Кыргызстана в 2007-2009 годы — это значит, что он мог тогда подписывать документы, связанные с согласованием границ. С 14 по 18 января на допросы по делу о госгранице вызывали и депутата оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Его допрашивали в качестве свидетеля из-за подписанного им в 2009 году протокола по участку на кыргызско-таджикской границе. По данным «Азаттыка», этот документ предполагал договоренность об аренде Кыргызстаном у Таджикистана около 5 гектаров земли вдоль реки для того, чтобы можно было построить мост через реку и отремонтировать дорогу Ош — Баткен — Исфана. Президент Садыр Жапаров в интервью газете «Вечерний Бишкек» назвал «непростительным предательством» подписание этого протокола. До этого он заявлял, что Мадумаров, подписав этот протокол, признал участок в Торт-Кочо таджикским, и отдал им его в аренду на 49 лет. По его словам, именно из-за этого протокола Душанбе претендует на этот участок в Баткене. Сам Мадумаров неоднократно говорил, что подписание этого документа было верным решением, и отмечал, что протокол не был одобрен Жогорку Кенешем, и не имеет юридической силы.

