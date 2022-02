Член Центральной избирательной комиссии Акылбек Эшимов, подозреваемый в мошенничестве, продолжает работать в ЦИК. Об этом сообщили ряд СМИ. По информации издания «Акипресс», Эшимов успел принять участие в двух январских заседаниях Центризбиркома. В начале января Первомайский районный суд Бишкека отпустил Эшимова под подписку о невыезде – об этом рассказал его адвокат Жыргалбек Бабаев изданию 24.kg. Сотрудники ГКНБ задержали Эшимова по подозрению мошенничестве в сентябре 2021 года. Тогда в Госкомитете рассказали, что Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» якобы взял у одного из кандидатов в депутаты парламента $550 тысяч. По версии следствия, деньги они взяли в обмен на то, чтобы имя кандидата включили в первую пятерку в списке его партии на парламентских выборах 2020 года. «Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч кандидату А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — сообщили в ГКНБ. После этого Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В декабре 2021 года стало известно, что Эшимов подал в отставку, но уже в январе он передумал уходить и отозвал свое заявление.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!