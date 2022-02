Депутаты парламентского комитета правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поручили МВД и Генпрокуратуре провести «объективное и справедливое» расследование дела в отношении журналистов YouTube-канала Temirov Live. Такое решение нардепы приняли на заседании комитета 1 февраля, где заслушали информацию об этом деле. Представитель Генпрокуратуры на заседании сообщил, что это дело расследует ГУВД Бишкека, а дело находится «на особом контроле» руководства надзорного органа. Также на заседании замглавы МВД Эркебек Аширходжаев повторил подробности задержания журналиста-расследователя Болота Темирова и акына-импровизатора Болота Назарова, который перепевал расследования Temirov Live. Их задержали 22 января — по версии МВД, у обоих обнаружили пакетик с гашишем. Болот Темиров настаивает, что наркотики ему подкинули — в его моче и крови не было обнаружено следов наркотических веществ. Аширходжаев заявил, что заявление Темирова о том, что ему подбросили наркотики, будет проверяться. «Во время обыска была проведена оперативная съемка. В офисе тоже есть видеосъемка, они изъяты. Все это будет проверяться. Если такое произошло [наркотики подбросили], то милиционер понесет наказание», — сказал замглавы МВД. Депутат Суйунбек Омурзаков призвал милиционеров при подаче информации помнить о презумпции невиновности. Ранее замминистра внутренних Нурбек Абдиев на митинге в поддержку Назарова у здания ГУВД Бишкека, где выступали акыны, сказал: «Вы что, поддерживаете тех, кто принимает наркотики». Задержание Темирова и Назарова и последующая травля Милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live после нескольких часов обыска. Милиция настаивает, что в заднем кармане у Темирова было обнаружено вещество, вес которого составил 7,79 грамма. Согласно заключению экспертизы, вещество является наркотическим средством — смолой каннабиса (гашиш) весом 7,77 грамма. Темирова и Назарова подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта». Также Назарова подозревают в «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. И Темиров, и Назаров действия милиции связывают с их деятельностью и выходом расследования Temirov Live про сомнительные схемы при экспорте мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз». К этим схемам могут иметь отношение родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде. Обоим такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку. Митинг у здания МВД 23 января в поддержку Болота Темирова. Фото: «Клооп». Позже в отношении и остальных сотрудников Temirov Live началась травля. Неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. Также появились компрометирующие видео о том, что расследователи получают деньги от западных и российских агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Журналисты «Клоопа», OCCRP и «Азаттыка» в своём расследовании выяснили, что за командой Temirov Live следили люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ и они имеют отношение к травле журналистов-расследователей. В ГКНБ свою причастность ко всему этому отрицают. Читать по теме: Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!