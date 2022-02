Журналисты Factcheck.kg проанализировали новостной сюжет ОТРК об издании Kaktus.media, которая перепечатала информацию с таджикского СМИ. Они пришли к выводу, что в сюжете общественного телеканала манипулировали информацией. Сюжет на ОТРК о Kaktus.media вышел в эфир 31 января в программе «Ала-Тоо». Новостной сюжет начинается со слов ведущей о том, что пользователи соцсетей посчитали «предательской информационную политику сайта Kaktus.Media». Затем закадровый голос рассказывает, что во время конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, на сайте Kaktus.Media опубликовали информацию, «якобы стрельбу начали именно кыргызские военные, что действительности совершенно не соответствует». «На экран выводится скриншот из публикации Kaktus.Media, где в первом и во втором абзацах указан первоисточник информации. Однако, журналист гостелеканала игнорирует этот факт и не указывает, что публикация является перепечаткой», — отмечают в Factcheck.kg. скриншот из сюжета ОТРК

В своем разборе сюжета журналисты Factcheck.kg делают вывод о намеренном замалчивании того факта, что новость была перепечатана с таджикского ресурса Asia-Plus, а также что это дезинформирует зрителя. Ссылаясь на российское издание «Монитор» Factcheck.kg отметили, что такой прием используют для манипуляции и пропаганды. Кроме этого журналисты отметили и признаки избирательной правды, когда зрителю подают лишь выгодную часть информации. Вместе с этим, отметили в Factcheck.kg, в сюжете ОТРК нарушили нормы Этического кодекса журналиста Кыргызстана. А именно о том, что журналист не должен публиковать заведомо ложную информацию и противостоять попыткам исказить информацию. В сюжете гостелеканала также приводятся слова нескольких экспертов. Они, в интервью журналистам, сказали, что информацию нужно перепроверять для предотвращения эскалации конфликта. При этом, в сюжете не говорится о том, что Kaktus.media перепечатал эту информацию и попытался осветить вторую сторону. Далее в сюжете снова говорится, что пользователи соцсетей, якобы «посчитали редакционную политику издания предательской». Журналисты Factcheck.kg считают, что повторное упоминание этого слова по отношению к Kaktus.media можно рассценить как попытку повесить ярлык предателей. Этот метод также можно расценивать «как попытку внедрения разобщенности в профессиональную журналистскую среду». В финале сюжета журналисты ОТРК сослались на слова неназванных аналитиков, которые якобы говорят об ответственности СМИ «когда существует реальная угроза извне». В Factcheck.kg отмечают, что такой методи манипуляции называется «анонимный авторитет». По их словам, этот метод эффективен, так как ссылка на авторитетный источник придает информации солидность. Разобрав сюжет гостелеканала, в Factcheck.kg пришли к выводам, что журналисты ОТРК использовали несколько методов манипуляции, такие как избирательная правда, навешивание ярлыков и дезинформация. А вместе с этим нарушили несколько статей Этического кодекса журналиста. Перепечатка информации Kaktus.media с таджикского издания привелка к тому, что у здания редакции в Бишкеке прошел митинг. На сам митинг пришли не более 15 человек, среди которых были провокаторы. При этом еще до начала митинга в Kaktus.media опубликовали извиненеия и объяснили, почему было важно показать и точку зрения таджикской стороны. Позже, 1 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура начала уголовное дело по факту публикации Kaktus.media о конфликте на кыргызско-таджикской границе. Дело завели по статье «Пропаганда войны, то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта».

