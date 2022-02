В Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что они не имеют отношения к слежке и шантажу за командой расследователей Temirov Live. Такой ответ журналисты «Клоопа» получили на запрос, который отправили в ГКНБ. «Ко всем вопросам, указанным в обращении, органы национальной безопасности отношения не имеют», — заключили в Госкомитете. В своем запросе к ГКНБ журналисты «Клоопа» хотели узнать у спецслужб об обыске в офисе редакции Temirov Live, о слежке за журналистами-расследователями и сливе в социальные сети личных материалов журналистов. Где-то уже это слышали… В ГКНБ ранее уже говорили, что они не имеют отношения к травле журналистов Temirov Live, а также к задержанию журналиста Болота Темирова и акына Болота назарова. «Удивляет тот факт, что отдельные заинтересованные лица бросаются громкими выражениями и эпитетами в адрес ведомства, обвиняя его и не приводя при этом никаких аргументов и тем более доказательств, тем самым пытаясь противопоставить общественность против органов безопасности», — говорится в сообщении спецслужбы. Также в спецслужбе отметили, что их сотрудники «прилагают все усилия, для сохранения стабильности и целостности нашего общества, а также по обеспечению прав и свобод граждан». В Госкомитете добавили, что надеются на то, что «общественность проявит бдительность и не даст собой манипулировать». Расследование о «схемах Ташиевых» Обыск и публикация видео о членах команды Temirov Live произошли после того как журналисты опубликовали расследование о «схемах Ташиевых». В расследовании они рассказали о связи семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Именно через «Кыргыз Петролеум Компани», по данным журналистов, компания «Регион ойл», также связанная с Ташиевыми, перепродавала мазут в Узбекистан и Италию. Всего за два дня «Регион ойл» заработала 37 млн сомов на разнице от перепродажи. Задержание Темирова и обыск в офисе Болота Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live, после нескольких часов обыска. В офисе при обыске в его кармане милиция обнаружила наркотическое вещество. Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. В тот же день стало известно о задержании акына Болота Назарова. Его задержали на улице и тоже «нашли» наркотики. В милиции позже сообщили, что Темиров подозревается в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а Назарова обвинили по двум статьям. Акына подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта» и «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». Темиров и Назаров сейчас находится под подпиской о невыезде. Такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку 23 января. Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!