В Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что они не имеют отношения к слежке и шантажу за командой расследователей Temirov Live. Такой ответ журналисты «Клоопа» получили на запрос, который отправили в ГКНБ.

«Ко всем вопросам, указанным в обращении, органы национальной безопасности отношения не имеют», — заключили в Госкомитете.

В своем запросе к ГКНБ журналисты «Клоопа» хотели узнать у спецслужб об обыске в офисе редакции Temirov Live, о слежке за журналистами-расследователями и сливе в социальные сети личных материалов журналистов.

Где-то уже это слышали…

В ГКНБ ранее уже говорили, что они не имеют отношения к травле журналистов Temirov Live, а также к задержанию журналиста Болота Темирова и акына Болота назарова.

«Удивляет тот факт, что отдельные заинтересованные лица бросаются громкими выражениями и эпитетами в адрес ведомства, обвиняя его и не приводя при этом никаких аргументов и тем более доказательств, тем самым пытаясь противопоставить общественность против органов безопасности», — говорится в сообщении спецслужбы.

Также в спецслужбе отметили, что их сотрудники «прилагают все усилия, для сохранения стабильности и целостности нашего общества, а также по обеспечению прав и свобод граждан».

В Госкомитете добавили, что надеются на то, что «общественность проявит бдительность и не даст собой манипулировать».

Расследование о «схемах Ташиевых»

Обыск и публикация видео о членах команды Temirov Live произошли после того как журналисты опубликовали расследование о «схемах Ташиевых». В расследовании они рассказали о связи семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз».

Именно через «Кыргыз Петролеум Компани», по данным журналистов, компания «Регион ойл», также связанная с Ташиевыми, перепродавала мазут в Узбекистан и Италию. Всего за два дня «Регион ойл» заработала 37 млн сомов на разнице от перепродажи.

Задержание Темирова и обыск в офисе

Болота Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live, после нескольких часов обыска. В офисе при обыске в его кармане милиция обнаружила наркотическое вещество. Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live.

В тот же день стало известно о задержании акына Болота Назарова. Его задержали на улице и тоже «нашли» наркотики.

В милиции позже сообщили, что Темиров подозревается в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а Назарова обвинили по двум статьям. Акына подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта» и «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ».

Темиров и Назаров сейчас находится под подпиской о невыезде. Такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку 23 января.

Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов.