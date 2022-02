Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали Махаматкарима уулу Ниязалы 1998 года рождения. Он, по версии спецслужбы, один из организаторов в похищении турецкого бизнесмена С.Д., которого похитили в начале декабря и вымогали деньги. Также в ГКНБ сообщили, что в розыске находится основной фигурант этого уголовного дела Болот Матраимов. Кроме того, в ходе следствия установили ещё одного подозреваемого в участии в похищении турецкого бизнесмена. Им оказался гражданин Кыргызстана турецкого происхождения Озген Эртугрул Каана. Его уже объявили в розыск. Также под домашний арест отпустили блогерку Бегимай Жоробаеву, которую ранее задержали по этому делу. В ГКНБ попросили кыргызстанцев «в случае получения информации в отношении разыскиваемых лиц» сообщить в правоохранительные органы. Дело о похищении турецкого бизнесмена В начале декабря 2021 года в ГКНБ сообщили о том, что задержали нескольких подозреваемых в похищении турецкого гражданина С.Д. В спецслужбе тогда рассказали, что среди задержанных были сотрудники МВД, кыргызстанцы и иностранцы. Они вымогали у предпринимателя $3 млн. По данным ГКНБ, бизнесмен прилетел в Кыргызстан 1 декабря. В аэропорту «Манас» его задержали под предлогом проверки документов и доставили в отделение милиции аэропорта. «Далее, под угрозой пистолета у него отняли все ценности — деньги, часы, телефон, ноутбук — и с мешком на голове вывезли в частный дом, где продержали пять дней», — рассказали в комитете. В ходе следствия оперативники выяснили, что организатором похищения является друг и бизнес-партнёр турецкого предпринимателя под инициалами А.Б. По версии следствия, он «нашел исполнителей и провел подготовительную работу». Позже похитители инсценировали переговоры с участием А.Б. Так, они снизили выкуп до $400 тысяч. Оставили в качестве «заложника» А.Б., отпустив турецкого бизнесмена. В ГКНБ сообщили, что по подозрению в совершении этого преступления были задержаны четыре человека. Среди задержанных начальник отдела ГУВД Чуйской области на воздушном транспорте по обслуживанию аэропорта «Манас» П.Т. и блогерка Бегимай Жоробаева. Однако адвокат Жоробаевой в конце декабря прошлого года сказал, что его подзащитная не имеет никакого отношения к этому делу, а главный подозреваемый находится на свободе. Также он тогда заявил, что «все произошло не так, как говорят в ГКНБ». Читать по теме: Похищение турецкого предпринимателя: Адвокат Сезимай Жунусовой рассказал об искажении дела со стороны ГКНБ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!