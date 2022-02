У Дома правительства в Бишкеке 1 февраля прошел митинг женщин, страдающих раком молочной железы. Они выступили против закрытия Центра маммологии при Наццентре онкологии и гематологии. О том, что маммологический центр преобразуют в отделение Наццентра онкологии стало известно в конце 2021 года, а январе центр ликвидировали. Вышедшие на митинг женщины потребовали, чтобы приказ о преобразовании центра в отделение отменили. На митинге женщины рассказали, что при их диагнозе приходится тратить много денег на лечение и зачастую ради этого продавать свое имущество. «В маммологическом центре лечились малоимущие женщины, среди них есть те, у кого даже на дорогу денег нет, и они не могут приехать на процедуры. […] И лечили они нас бесплатно. Нельзя закрывать этот центр», — сказала одна из участниц митинга. Митингующие женщины сообщили, что после реорганизации маммологического центра в Центре онкологии появились очереди, тогда как при их заболевании «счёт идёт на минуты». «На УЗИ записалась на 17 февраля. Там бардак творится. Я еще не знаю, сколько придется за это заплатить. Если бы был центр наш, я бы сегодня там прошла УЗИ бесплатно. Мы теряем время, которое очень дорого при нашей болезни», — цитирует одну из участниц митинга «Азаттык». 12 декабря 2021 года женщины, страдающие заболеваниями молочной железы, обратились к президенту с просьбой спасти маммологический центр при Наццентре онкологии. Тогда они были уверены, что Центр маммологии намерены закрыть, а не реорганизовать. Сейчас в Кыргызстане на учете состоят около трех тысяч женщин с раком молочной железы, ежегодно выявляют порядка 400 новых случаев. Согласно данным Наццентра онкологии, в 2020 году диагноз «рак молочной железы» поставили 626 женщинам. На момент публикации материала «Клоопу» не удалось получить комментарий у Минздрава. Реорганизация Центра маммологии 26 января министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о ликвидации Центра маммологии. В документе говорилось о том, что такое решение приняли, чтобы оптимизировать научные учреждения при Минздраве. Кроме того, Бейшеналиев говорил, что «в одном центре два центра существовать не могут». При этом глава Наццентра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиева подчёркивала, что реорганизация маммологического центра не отразится на пациентах и врачах. «Все врачи работают, весь штат и персонал остался, все работает, как и прежде. Мы меняем только название […] Все диагностические услуги – УЗИ, маммография и другие процедуры – остаются, как и прежний объем финансирования», — говорила она. Однако в середине декабря директора маммологического центра и врача-маммолога Дамира Абдылдаева уволили. Султангазиева тогда пояснила СМИ, что на него поступали жалобы, а свои функции медик не выполнял. Сам Абдылдаев заявлял, что намерен восстановиться в должности с через суд.

