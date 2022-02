Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил кыргызского альпиниста Эдуарда Кубатова за помощь белорусскому спортсмену при восхождении на Эверест. Об этом рассказал сам Кубатов на своей фейсбук-странице. По словам Кубатова, белорусский альпинист «практически на грани смерти» остановил своё восхождение на высоте 6400 метров, и попросил кыргызского спортсмена вместо него поднять копию Знамени Победы на вершину Эвереста. «23 мая в 8:35 я поднял [на вершину] кыргызский флаг, сделал обращение к своей стране, затем дождался на Эвересте напарника, российского альпиниста Георгия Шулепова, и мы вместе водрузили Знамя Победы. Мы это сделали с благодарностью, и отдали дань памяти жертвам ушедшей войны!» — написал Эдуард Кубатов. Он объяснил, что его награждение главой Беларуси «некорректно оценили». «Я простой гражданин Кыргызстана, человек абсолютно вне политики. Орден Франциска Скорины — высшая госнаграда для иностранного гражданина, и я воспринимаю ее как благодарность всего белорусского народа! Награда связана с поступком на Эвересте!» — написал он. Награда от Лукашенко и реакция в соцсетях Глава Беларуси Александр Лукашенко 27 января наградил президента Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуарда Кубатова государственной наградой – орденом Франциска Скорины. Кроме Кубатова, награду получили еще два участника международной экспедиции на Эверест — Вадим Фролов и Георгий Шулепов. На официальном сайте Лукашенко сообщили, что таким образом он выразил благодарность тем, кто поднял белорусский флаг и копию Знамени Победы на Эверест. Однако некоторые пользователи кыргызского сегмента соцсетей возмутились тем, что Кубатов решил принять награду от Александра Лукашенко. По их мнению, принимать орден из рук «последнего тирана Европы» было неправильным поступком. Последние президентские выборы в Беларуси прошли в августе 2020 года. Центризбирком страны объявил об очередной победе Александра Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года – по данным ЦИКа, он набрал 80,08% голосов избирателей. Оппозиция не признала победы Лукашенко. По ее подсчетам, его главная оппонентка, Светлана Тихановская, набрала больше голосов. Массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов проходили в Беларуси в течение почти полугода. Мирные акции жестоко подавляли силовики, а задержанные протестующие рассказывали о применении к ним пыток. Во время протестов Тихановской пришлось покинуть страну из-за угроз. В сентябре 2020 года Евросоюз заявил, что не признает Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!