Прокуратура Первомайского района возбудила уголовное дело из-за публикации Kaktus Media о конфликте на кыргызско-таджикской границе, произошедшем 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Дело возбудили по статье Уголовного кодекса «Пропаганда войны, то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта». В статье «Кактуса», опубликованной 27 января, считают в Генпрокуратуре, содержалась «недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан». По словам учредительницы издания Дины Масловой, 31 января нескольких редакторов допросили по этому делу и взяли с них подписку о неразглашении. Ранее редакция Kaktus Media выпустила разъяснение об этой публикации. В нем говорится, что новость была перепечаткой таджикского издания ASIA-Plus, а целью публикации было показать обществу Кыргызстана, «какую информационную политику ведет таджикская сторона». «Мы глубоко убеждены, что идет в том числе информационная война, и чтобы ей противостоять, нужно четко понимать, какие действия предпринимает вторая сторона в этой войне. В материале была ссылка на источник, чтобы кыргызстанцы четко понимали, что происходит», – говорится в заявлении редакции. Там добавили, что редакция «Кактуса» «всегда придерживалась и придерживается национальных интересов кыргызского народа». 28 января у редакции издания прошел митинг недовольных тем, как «Кактус» освещал конфликт на границе. Приграничный конфликт Конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 27 января в местности Төрт-Көчө Баткенской области. Власти Кыргызстана утверждали, что граждане соседней республики перекрыли дорогу, которая ведет из Баткена в Исфану. Погранвойска Таджикистана уверяли, что столкновения спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт с перекрытием дороги уладили к вечеру того же дня, однако сразу после этого на границе начали стрелять. Тогда власти обеих стран обвинили друг друга в открытии огня. О полном отводе войск от границы Кыргызстан и Таджикистан договорились 28 января. В результате конфликта, по информации Минздрава Кыргызстана, пострадали 11 кыргызских военнослужащих. Таджикистан сообщил, что с их стороны пострадали 17 человек, а еще двое гражданских погибли.

