В ночь с 30 на 31 января в Бишкеке сгорело восемь автомобилей. Об этом сообщили в МЧС. Там добавили, что к тушению пожаров привлекли пять пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет. В УВД Октябрьского района рассказали, что автомобили подожгли. Подозреваемого в поджогах задержали по горячим следам той же ночью. «31 января примерно в 01:45 часов ночи в службу “102” ГУВД Бишкека сообщили, что на пересечении улиц Ахунбаева и Абая горит автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — сообщили в УВД. По приезду сотрудников милиции, к ним с письменным заявлением обратился хозяин автомобиля. Он попросил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые подожгли его припаркованный автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, а потом скрылись в неизвестном направлении. . По горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1989 года рождения с инициалами К.Д. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Милиция устанавливает возможную причастность задержанного к совершению других преступлений. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и назначили необходимые экспертизы. 21 января во дворе многоэтажного дома в Кара-Балте подожгли автомобиль «Хонда Аккорд» замначальника ОВД Жайылского района Кайрата Иманалиева. После того, как пожарные потушили автомобиль, на заднем сиденье машины обнаружили камень, рассказали в милиции. А в салоне чувствовался запах горючей смеси.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!