В Верховном суде начали служебное расследование по факту публикации в интернете зарплатной ведомости его сотрудников. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе Верховного суда. «Скоро будут известны результаты расследования», — кратко добавили там. Верховный суд. Днем ранее в Сети появилась фотография платежной ведомости Верховного суда. В нем были указаны имена действующих судей, номера их банковских карт и суммы зарплат, которые они якобы получили за октябрь 2021 года. Фото: Сейчас.kg Судя по этой фотографии, большинство судей заработали от 23 до 94 тысяч сомов за месяц, а двое из списка – 423 и 454 тысячи сомов. Это судьи Кумушбек Жоомартов и Болотбек Акматов. В пресс-службе высшего судебного органа заявили, что этот документ «не официальная бумага, чтобы доверять ей». «Эта бумага не является настоящей, она как черновик, ее нельзя всерьез рассматривать», — сказали там журналистам «Медиахаба». До этого в отчете министерства финансов говорилось, что оклады судей в 2021 году повысили в среднем с 81 до 160 тысяч сомов. Однако Верховный суд опроверг эту информацию. По его данным, оклады судей после повышения составляют от 46 до 51 тысячи сомов. Кроме этого, судьи получают надбавки за выслугу лет – от 5% до 40% в зависимости от стажа работы.

