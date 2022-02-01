Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 2 884 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 202 человек.
- Бишкек — 69;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 69;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 22;
- Джалал-Абадская область — 9;
- Баткенская область — 14.
По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 198 518 случаев заражения коронавирусом.
Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 547 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 188 143 человека.
По данным минздрава, на 1 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 063 пациента. Еще 4 903 человека лечатся амбулаторно.
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