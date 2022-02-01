Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 2 884 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 202 человек.

Бишкек — 69;

Ош — 2;

Чуйская область — 69;

Ошская область — 7;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 22;

Джалал-Абадская область — 9;

Баткенская область — 14.

По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 198 518 случаев заражения коронавирусом.

Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 547 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 188 143 человека.

По данным минздрава, на 1 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 063 пациента. Еще 4 903 человека лечатся амбулаторно.