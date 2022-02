Фото: 5 канал Депутат от фракции «Ыйман Нуру» Султанбай Айжигитов на заседании парламента от 2 февраля предложил создать депутатскую комиссию по изучению проблем на кыргызско-таджикской границе. Предложение Айжигитов обосновал тем, что «ситуация на границе вышла самый высокий уровень». По словам Айжигитова, депутатская комиссия будет определять причины того, почему проблемы границ не могут разрешить в течение 30 лет. «Как мы за 30 лет дошли до такого уровня, почему мы дошли уровня, когда может начаться война. Какие у нас сейчас отношения с соседями? […] Изучить все это, и после определения “болезни” мы должны разработать стратегическую политику в отношении ситуации на кыргызско-таджикской границы», — сказал депутат. Айжигитов также считает, что власти обращают внимание на ситуацию на кыргызско-таджикской границе только тогда, когда что-то происходит. «Ездить только тогда, когда возникает какой-то конфликт — неправильно, так нельзя делать. Так как на сегодняшний день конфликт вышел на самый высокий уровень. Конфликты превратились в спецоперацию спецслужб двух стран. Поэтому нужно срочно создавать комиссию», — сказал Айжигитов. Конфликт на границе Вечером 27 января в местности Торт-Кочо в Баткенской области на границе Кыргызстана с Таджикистаном произошел конфликт. Кыргызстан утверждал, что таджикистанцы перекрыли дорогу для проезда кыргызских граждан. Таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт уладили в 19:30, но вскоре началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что ее начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь. Погранслужба Кыргызстана сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранатометов. Пограничники назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». Из-за обострения ситуации часть местных жителей была вынуждена эвакуироваться. Ночью кыргызская Погранслужба сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы. Утром 28 января стало известно, что ситуация на границе спокойная, а в больницу госпитализировали 11 военнослужащих с разными травмами. Таджикская сторона сообщила о двух погибших гражданских и 10 раненых.

