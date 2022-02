Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал расследование журналистов о том, что к слежке и шантажу за командой YouTube-канала Temirov Live могут быть причастны сотрудники спецслужбы. Ранее журналисты выяснили, что за командой Temirov Live следили люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ и они имеют отношение к травле. По словам Ташиева само расследование он не читал, но он отрицает информацию о том, что сотрудники ГКНБ замешаны в этом. «Мы не распространяли информацию о Temirov Live, у нас ее нет. Мы не расследуем это дело, оно находится у МВД. Я не знаю о шантаже, обратитесь к органу, который расследует это дело. Пусть они ответят на вопрос. Я ничего не читал, я “в поле” хожу», — цитирует ИА 24.kg Ташиева. Что говорилось в расследование? Журналисты «Клоопа», OCCRP и «Азаттыка» в своём расследовании выяснили, что за командой Temirov Live следили люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ и они имеют отношение к травле журналистов-расследователей. В частности шантажу подверглась одна из сотрудниц Temirov Live. По её словам, в декабре прошлого года в спортзале она познакомилась с молодым мужчиной с которым у них начались романтические отношения. Они совместно отдыхали на Иссык-Куле, а через несколько недель после отдыха на Иссык-Куле парень пригласил её в арендованный загородный дом. Тогда к ним пришли трое мужчин в масках, которые представились сотрудниками ГКНБ. Они пригрозили, что покажут ее родителям интимное видео — как оказалось, в доме, где пара остановилась на Иссык-Куле, установили камеры видеонаблюдения. Мужчины требовали от девушки, чтобы она рассказывала о готовящихся расследования Temirov Live. Девушка не стала шпионить, а журналисты Temirov Live опубликовали расследование про родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. через несколько дней руководителя Temirov Live Болота Темирова задержали, а в сети опубликовали то самое интимное видео сотрудницы Temirov Live. Ее молодой человек перестал выходить на связь, а источник в правоохранительных органах сообщил, что парень был сотрудником ГКНБ. До расследования и позже, ГКНБ распространил несколько пресс-релизов, в которых спецслужба отрицает свою причастность ко всему упомянутому в расследовании. Читать по теме: Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова Задержание двух Болотов Милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу, акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live после нескольких часов обыска. Милиция настаивает, что в заднем кармане у Темирова было обнаружено вещество, вес которого составил 7,79 грамма. Согласно заключению экспертизы, вещество является наркотическим средством — смолой каннабиса (гашиш) весом 7,77 грамма. Акына задержали на улице и тоже нашли у него гашиш при задержании. Темирова и Назарова подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта». Также Назарова подозревают в «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. И Темиров, и Назаров действия милиции связывают с их деятельностью и выходом расследования Temirov Live про сомнительные схемы при экспорте мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз». К этим схемам могут иметь отношение родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде. Обоим такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!