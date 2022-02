Внимание! К сожалению, этот набор уже закрыт. Это пилотный запуск, и мы набрали только 200 учащихся. Но в скором времени мы откроем набор ещё больше, интересней и лучше. Следите за нашими страницами! Знать английский язык невероятно выгодно. Например, со знанием английского гораздо легче найти хорошо оплачиваемую работу. Или изучить любую научную дисциплину, какая только существует. Или найти инвесторов для своей бизнес-идеи. «Клооп» открывает бесплатную программу изучения английского, потому что мы хотим, чтобы Кыргызстан развивался, и чтобы его жители были успешными, свободными и богатыми. Онлайн-программа «Клоопа» будет на кыргызском. На русском языке в стране итак немало курсов английского, а вот на кыргызском, и особенно вне Бишкека, изучать его намного сложнее. В нашей программе могут зарегистрироваться все желающие, без возрастных ограничений. Всё что вам нужно — это хорошее интернет-соединение и ноутбук, компьютер или телефон. Как будет проходить обучение? Все уроки будут онлайн: вам не надо никуда ехать, вы можете изучать английский в своём городе или селе. Надо будет просто зарегистрироваться на нашей платформе, выбрать удобный для вас график и интенсивность программы, а также указать, зачем вы учите английский. Затем в ходе обучения вы будете смотреть видеоуроки, выполнять домашние задания, общаться с нашими учителями в чат-группах и на еженедельных практических сессиях. Всего нужно будет пройти семь уровней с промежуточными тестами. Один раз в неделю на наших курсах будут: Практические разговорные сессии

Практические грамматические сессии В конце курса вы пройдёте экзамен (аналог, но не сам IELTS) и, если окончите курс, получите сертификат — как электронный, так и бумажный. Регистрация по ссылке: https://bit.ly/32PzHaa Присоединяйтесь к нашей группе в телеграме: https://bit.ly/3oiDogc Если у вас возникли проблемы, вы можете написать нам в телеграм: 0220 15 55 76. Сейчас открыто только 200 мест, поспешите зарегистрироваться!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!