Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что никакого коридора в анклав Ворух не будет предоставлено. Об этом он сказал журналистам 2 февраля после закрытого заседания парламента о госгранице. По словам Ташиева, депутаты спросили у него будет ли представлен коридор в анклав Ворух, согласно протоколу. «Проект по дороге с восточной стороны села Ак-Сай [в Баткенской области] будет согласован. Мы должны беспокоиться о безопасности жителей этого села. По строительству этой дороги в протоколе четко написано: статус определяется госсоглашением между двумя странами», — сказал Ташиев, отвечая на вопросы журналистов. Глава ГКНБ также сказал, что пока этот статус не будет определен, дороги не будет. Ташиев добавил, что в протокол №39 ввели механизмы реализации, в которых все предусмотрено. «Если протокол заработает по тому замыслу, какой мы вкладывали, то нам [это] выгодно. Протокол каждый может по-разному толковать, но описание одинаковое», — рассказал он. Протокола по приграничному вопросу между Кыргызстаном и Таджикистаном начали обсуждать после вооруженного конфликта, произошедшего 27 января в Баткенской области. Тогда Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в провоцировании конфликта из-за перекрытой дороги Ош — Исфана. В ночь на 28 января погранслужбы обеих сторон договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы. На утро 28 января стало известно, что ситуация на границе в Баткенской области спокойная. В результате конфликта в больницу госпитализировали 11 военнослужащих Кыргызстана с травмами. Таджикская сторона сообщила о двух погибших гражданских и 10 раненых. В мае 2021 года Кыргызстан и Таджикистан сделали совместное заявление, в котором стороны договорились построить дорогу, которая свяжет таджикское село Ходжаи Аъло, расположенное в районе Исфара, с анклавом Ворух.

