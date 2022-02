Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова отпустили под домашний арест до 18 февраля. Об этом 2 февраля «Клоопу» сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда. Сторонник Молдокматова Эрлан Бекчоро уулу на своей фейсбук-странице опубликовал обращение политика. В ней Молдокматов поблагодарил всех кто его поддерживал. «Я просидел в СИЗО 271 день. Всех кто меня поддерживал, особенно журналистам, выражаю большую благодарность. Я вышел [к народу] и с новыми силами буду служить народу», — сказал он. Задержание Молдокматова Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. 8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО-1 ГСИН при минюсте на два месяца. Эту меру пресечения неоднократно продлевали. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал задержание незаконным, а сторонники Молдокматова заявляли, что его задержали по политическим причинам. Ранее политик активно выступал против новой Конституции, который активно продвигал президент Садыр Жапаров. Молдокматова сначала обвиняли в захвате здания ГКНБ во 5-6 октября 2020 года, но позже стало известно, что его подозревают в организации массовых беспорядков в эти дни. После этого в его отношении возбудили еще одно уголовное дело по событиям 9 октября 2020 года. Позже в отношении Молдокматова возбудили 4 новых новых уголовных дела, и всего их стало 6.

