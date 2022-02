Президент Садыр Жапаров назначил председателей Верховного и Конституционного суда. Главой Верховного суда стал Замирбек Базарбеков, а Конституционный суд возглавил Эмиль Осконбаев. Ранее их кандидатуры одобрили депутаты парламента. Кто такой Замирбек Базарбеков? Известно, что Замирбек Базарбеков с 2016 года был адвокатом нынешнего президента Садыра Жапарова. Замирбек Базарбеков на заседании парламента 2 февраля. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша. Базарбеков с 1989 года работал в органах прокуратуры и адвокатуры. В 2011 году он возглавлял Совет по отбору судей, однако затем подал в отставку после критики общественности. Тогда Гражданский совет по контролю над судебной системой обвинил Базарбекова в ряде нарушений во время его работы на предыдущих должностях. В совете заявили, что Базарбеков нарушал права человека, а также «не прошел аттестацию». В декабре 2020 года тогдашний и.о. президента страны Талант Мамытов назначил Базарбекова заведующим отдела судебной реформы и законности. Кто такой Эмиль Осконбаев? Эмиль Осконбаев ранее занимал должность заместителя председателя Конституционной палаты. Он в 2016 году активно выступал против изменений в Конституцию, которые предлагали тогдашний президент, его администрация и большинство депутатов шестого созыва. Эмиль Осконбаев на заседании парламента 2 февраля. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша. В 2020 году Осконбаев был в составе судей Конституционной палаты, которые рассматривали жалобу Клары Сооронкуловой о законности переноса парламентских выборов и реформы Конституции. Во время заседания Конституционной палаты по этому вопросу возле здания проходил небольшой митинг. Тогда активисты прикрепили к забору плакат с надписью: «Осконбаев, даканса», памятуя о том, что он выступил против атамбаевских изменений в Конституцию. Плакат с митинга. В результате Конституционная палата решила, что законопроект о переносе выборов и изменении Основного закона страны не противоречит Конституции. После этого юристы заявили, что на судей Конституционной палаты, в том числе Осконбаева, оказывалось давление со стороны действующей власти в лице Садыра Жапарова. Также появилась версия о том, что именно Осконбаев писал решение Конституционной палаты. Сам Осконбаев тогда высказался о давлении неоднозначно: «Как вам сказать… Даже если давление и было, об этом ведь не скажешь открыто, да и не увидишь. Говорить, что оказывалось давление нет никаких оснований. Я вам ответил бы так». Предшественников Базарбекова и Осконбаева — Нургуль Бакирову и Карыбека Дуйшеева — президент снял с постов 2 февраля. Они подали заявления об освобождении от должности по собственному желанию. В Верховном суде сообщили, что уход Нургуль Бакировой связан с новой Конституцией, где кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда. Бакировала была председательницей Верховного суда 9 месяцев. О причинах ухода с должности Карыбека Дуйшеева неизвестно. Он занимал пост председателя Конституционной палаты с 1 июля 2019 года.

