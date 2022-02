Президент Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности посла Кыргызстана в Таджикистане Жаныша Рустенбекова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 2 февраля. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев пояснил «Клоопу», что Рустенбекова сняли с должности в связи с истечением срока полномочий. Жаныша Рустенбекова назначили послом Кыргызстана в Таджикистане в декабре 2018 года. Жаныш Рустенбеков. Фото: МИД Кыргызстана. Ранее пользователи соцсетей запустили акцию под хештегом #ЭлчиниИздейбиз (#ИщемПосла). Они были недовольны работой Рустенбекова и отмечали, что посол не оказывает поддержку задержанным кыргызстанцам в Таджикистане. Были недовольны работой Рустенбекова и в парламенте. «Когда вы назначите на его место нового посла? Комитет принял решение отозвать Жаныша Рустенбекова. Он знает, что уйдет, поэтому не будет работать», — говорил депутат шестого созыва Абдывахап Нурбаев в октябре прошлого года. В итоге профильный комитет Жогорку Кенеша даже выразил недоверие послу. Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. В середине января стало известно о том, что в Таджикистане скончался 68-летний кыргызстанец, который отбывал там наказание по обвинению в незаконном пересечении границы. В МИД Кыргызстана тогда сообщили, что направили ноту в адрес МИД Таджикистана с просьбой оказать содействие в проведении объективного расследования по факту смерти гражданина Кыргызстана. 27 января ситуация на кыргызско-таджикской границе вновь обострилась, а стороны применили оружие. Поводом послужило перекрытие дороги Ош — Исфана. Обе стороны обвинили друг друга в начале конфликта. Из-за вооруженного конфликта тысячи местных жителей приграничных сёл обеих стран вынужденно эвакуировали в безопасные места. В ночь на 28 января погранслужбы обеих сторон договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы. В результате конфликта в больницу госпитализировали 11 граждан Кыргызстана с травмами. Таджикская сторона сообщила о двух погибших гражданских и 10 раненых. Последний крупный конфликт на границе произошел в конце апреля прошлого года. Тогда поводом послужили работы но водораспределительном пункте «Головной». Тогда тоже стороны обвинили в начале конфликта друг друга. В результате апрельского конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!