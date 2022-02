Военная прокуратура раскрыла коррупционное дело о незаконном продлении лицензии на использование радиочастотного спектра. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По статье «коррупция» к уголовной ответственности привлекли сотрудников ГКНБ и Госагентства связи. «Должностные лица Госагентства связи и ГКНБ, получив денежное вознаграждение в размере $4000 от частной компании “Скайнет Телеком”, незаконно продлили лицензию со стартовой ценой не менее 6 млн сомов», — говорится в сообщении ведомства. По результатам расследования, двум сотрудникам частной компании «Скайнет Телеком», двум должностным лицам Госагентства связи и одному сотруднику ГКНБ предъявили обвинения по статье «Коррупция». Дело направили в суд. По данным ведомства, лицензию со стартовой ценой 6 миллионов 212 тысяч 850 сомов возвратили государству. Кроме этого, с компании в бюджет государства взыскали 3 млн сомов. Дело о радиочастотах Это не первый случай коррупции в сфере радиочастот. В 2020 году возбудили уголовные дела на семерых чиновников. Их обвиняли в том, что при продаже радиочастот они использовали коррупционные схемы. Депутат парламента Жанар Акаев тогда сообщил о возможной причастности к этому делу Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он потребовал у Абылгазиева, который тогда был премьер-министром, доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи. Премьер на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявляли. Однако в январе 2021 года его задержали и оставили под стражей на два месяца. Абылгазиева обвинили в коррупции и незаконном обогащении. Тогда в ГКНБ заявили, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превысив его официальный доход. Он приобрел дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, оформляя эти активы на фиктивных лиц.

