Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 2 февраля ответил журналисту, попросившему прокомментировать уголовное дело в отношении Kaktus Media. «Мы, Государственный комитет национальной безопасности, такими мелкими делами не занимаемся, только крупными», — заявил Ташиев. Видео: Kaktus.Media *Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Пропаганда войны» из-за публикации информационного портала Kaktus Media о приграничном конфликте, произошедшем 27 января в Баткене. В надзорном органе считают, что в статье Kaktus Media содержалась «недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан». До этого издание уже выпустило разъяснение, что та новость была перепечаткой таджикского ресурса Asia-Plus, а целью публикации было показать обществу Кыргызстана, «какую информационную политику ведет таджикская сторона». Какие дела, по мнению ГКНБ, являются крупными и мелкими пока неизвестно. Ранее, в январе 2022 года, ГКНБ начал кампанию по выявлению поддельных дипломов о высшем образовании и попросил всех, кто сомневается в подлинности своих документов обратиться в органы нацбезопасности. Также Госкомитет нацбезопасности ловил майнеров и агитаторов, занимавшихся подкупом голосов. Совсем недавно пользователи соцсетей критиковали комитет нацбезопасности из-за слежки и шантажа журналистов Temirov LIVE, выпустивших расследование про главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Но в комитете отрицают свое причастие к «появлению материалов частного характера в интернете». Однако журналисты «Клооп», OCCRP и радио «Азаттык» нашли связь между травлей журналистов и кыргызскими спецслужбами. Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова

