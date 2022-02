Иллюстрация: Алина Печёнкина. В конце января в соцсетях распространилось видео, где мужчина жестоко избивал женщину на одной из улиц города Бишкека. Прохожие пытались его остановить, но он был слишком агрессивным. Сначала милиция сообщила, что женщина отказалась писать заявление, но они все равно начали расследование. На следующий день стало известно, что агрессора признали виновным по статье «Семейное насилие» и задержали на семь суток. Женщине выдали охранный ордер. При этом пострадавшая пришла в суд вместе с избившим ее мужем. Жестокое избиение женщины, недостаточные действия милиции, а также мягкое наказание в отношении агрессора вызвали общественный резонанс. Юристы и правозащитники на примере этого случая вновь раскритиковали новые кодексы, которые разработала Генпрокуратура. Специалисты настаивают, что новые законы не защищают пострадавших от семейного насилия. «Мрак» в уголовном законодательстве В конце октября 2021 года президент Садыр Жапаров подписал новые Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях. Инициатором введения новых кодексов был генпрокурор Курманкул Зулушев. В Уголовно-процессуальном кодексе прописано, что уголовные дела возбуждаются только по заявлению пострадавшей. Юристы считают, что эта норма значительно ухудшает положение женщин, пострадавших от насилия. Юристка Таттуубубу Эргешбаева. «Мрак в новых кодексах по уголовному законодательству: нет заявителя — нет преступления. Женился на несовершеннолетней [неофициальный брак], но [если] сама девочка, либо родные не заявляют, то нет преступления. Вчера только муж на улице злостно избил свою жену, при этом она отказалась заявлять на него. Такое ощущение, что кодексы адаптированы для садистов и узаконили ранние браки. Вот к чему приводит спешка [при принятии новых кодексов]», — считает юристка Таттуубубу Эргешбаева. Правозащитница Динара Ошурахунова. Правозащитница Динара Ошурахунова подчеркивает, что государство должно защищать пострадавших от насилия вне зависимости от того, написали они заявление в милицию или нет. «По-цивилизованному не нужно согласие или несогласие жены. Её конечно спрашивают, но её мнение необязательно для того, чтобы открыть дело на мужа. Есть государство. И государство от себя должно в таких случаях возбуждать дело. Государство в лице прокурора. Я не понимаю, почему до сих пор при всех таких случаях милиция спрашивает разрешения у жертвы и потом закрывает дело даже не открыв его. Это полный нонсенс», — возмутилась она. Адвокат Замир Жоошев. Адвокат Замир Жоошев также считает, что несмотря на то, что женщина не написала заявление на агрессора, милиция все равно должна была возбудить уголовное дело. «По моему мнению, женщина на видео не может написать заявление из-за зависимости от своего супруга, опасаясь возможности наступления для себя серьезных отрицательных последствий. Сотрудники правоохранительных органов обязаны возбудить уголовное дело в отношении нападавшего», — написал он. Мужчина избивший жену приехал вместе с ней в суд. Фото: 24.kg Мягкое наказание Жоошев возмутился тем, что мужчину признали виновным по статье «Семейное насилие», где наказанием стал лишь арест на семь суток. «Я считаю, что в случае с избиением женщины в общественном месте следователь Ленинского РУВД неправильно квалифицировал действия мужчины. Действия квалифицировали как “Семейное насилие”, а должны были по статье “Хулиганство”, поскольку поведение мужчины было сопряжено с применением насилия в общественном месте и грубо нарушало общественный порядок. […] В данном случае — это показатель некомпетентности сотрудников правоохранительных органов», — заявил он в интервью Vesti.kg. Адвокат подчеркивает, что неверная квалификация преступления и мягкое наказание приводит к увеличению числа преступлений в отношении женщин. «Такое наказание открывает путь к насилию […] Ведь это порождает у правонарушителей мысль о том, что можно отделаться от уголовной ответственности, отсидев 7 суток в обезьяннике», — сказал он. Пугающая обыденность Экс-депутатка парламента Наталья Никитенко. Экс-депутатка парламента Наталья Никитенко назвала случай избиения женщины в Бишкеке «вопиющим и выходящим за рамки разумного». «Как мне кажется, ситуация, когда мужчина может избить и даже убить женщину, изнасиловать, унизить, стала пугающе обыденной, рутинной. Государство практически перестало реагировать на такие случаи, суды встают на сторону насильника, а общество его защищает, утверждая, что она сама виновата», — говорит Никитенко. Экс-депутатка считает недопустимым такое отношение государства к своим гражданам. Она добавила, что у власти есть обязанности перед народом и все полномочия, чтобы защищать пострадавших от семейного насилия. «Мы в свое время вооружили и милицию и суды соответствующими законами, правом и обязанностью защитить женщин, девочек и детей от любого насилия, но сегодняшняя власть по непонятной мне причине, своим бездействием, закрывая глаза на такие случаи, поощряет насилие и унижение. В этой ситуации считаю, что только твёрдая позиция общества и СМИ может стать преградой на пути такого варварского и опасного отношения к женщинам», — отметила она. Преступления в отношении женщин В Кыргызстане с каждым годом учащаются случаи семейного насилия. Однако зачастую пострадавшие от рук своих близких людей и родственников не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин. Даже если пострадавшие обращаются в милицию за помощью, добиться реального наказания для агрессора очень сложно. Большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие. Иллюстрация: Алина Печёнкина. Именно семейное насилие зачастую приводит к смерти. Многие убитые женщины подвергались систематическим избиениям со стороны своих мужей и партнеров. Глобальное исследование о гомициде (умышленное лишение жизни человека), проведенное в 2019 году, говорит о том, что женщин в основном убивают дома, а убийства совершают их ближайшие партнеры — мужья, любовники, приятели. Почти 60% убитых женщин во всем мире были лишены жизни их интимными партнерами. «Дом — одно из самых опасных мест для женщин, которых продолжают подвергать виктимизации в результате неравенства и гендерных стереотипов», — говорится в докладе UNODC по мировому гомициду. Анализ «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что ситуация в Кыргызстане такая же. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. *Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Наш анализ показывает, что в 75% случаев фемицид был совершен человеком, который был знаком с убитой женщиной — интимным партнером, родственником или приятелем. Причем чаще всего убийства совершались именно мужьями. В большинстве случаев убийство женщины совершалось на почве семейной ссоры. Поводом для агрессии со стороны мужчины в адрес женщины может стать все что угодно — любые бытовые вопросы или то, что женщина не выдержала и ушла от насильника. При этом мужчины оправдывают свои действия тем, что не сдержались или разозлились из-за того, что женщина, по их мнению, сделала что-то не так. Учитывая, что в последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется около 7000 случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Читать еще: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

