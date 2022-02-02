Известная кыргызстанская блогерка Эльдана Сатыбалдиева (@eldana_foureyes) сняла в Instagram видеоурок «защита от средневекового мышления». Через развлекательный контент, она постаралась донести мысль, что в насилии всегда и абсолютно при любых ситуациях виноват преступник, а не пострадавшая.

По сюжету действия на видео происходят в школе. Эльдана является учителем, а перед ней сидят ученики. Она просит ребят ответить на вопрос: «почему девушку украли?»

«Потому что она поздно гуляла», «открыто одевалась», «это традиция и ей пора замуж», «она медленно бегала», — отвечают ребята.

Тогда Эльдана предлагает посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Айбек похитил человека. Что мы здесь видим?» — спрашивает она.

«Айбека никто не остановил», «он опасен для общества», «он преступник, и его посадят», — отвечают ребята.

Блогерка объясняет, что это две стороны одной ситуации.

Она рассказывает, что если девушку изнасиловали в клубе, то вся вина лежит на насильнике, и дело не во внешности или поведении девушки.

Блогерка отмечает, что «если мужчина ударил жену, то это не потому-что она его довела или была плохой, а потому-что муж — насильник, и все вопросы к нему».

«Бермет домогался таксист, Альбину преследует бывший парень, Каныкей угрожает убить сожитель. Всегда виноват преступник. Женщины не должны постоянно думать, все ли они правильно делают, чтобы мужчина мог себя контролировать, и не совершать преступления. Это ответственность самих мужчин. Урок защиты от средневекового мышления окончен», — завершает Эльдана свою речь.

В конце урока ученики поняли, что «не надо учить женщин “не нарываться”, а нужно учить мужиков не бить, не насиловать и не убивать».

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