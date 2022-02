3 февраля Бишкекский горсуд рассмотрел меру пресечения в отношении бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ “Толубай”» Алмаза Сарыбаева, которого обвиняют в захвате власти. Сарыбаева отпустили под домашний арест. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката Тимура Султанова, который просил изменить его подзащитному меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. За что задержали Сарыбаева? Асанова задержали сотрудники милиции в сентябре 2021 года по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти. До его задержания в социальных сетях распространилась запись якобы разговора Асанова с человеком, голос которого похож на голос бывшего члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. МВД не провело экспертизу записи, чтобы доказать что на ней действительно голос Асанова. Об этом стало известно после того, как защита Асанова провела экспертизу, которая доказала, что голос на записи ему не принадлежит. В ответ на это МВД заявило, что такие результаты являются «заключением специалиста», и «не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства по уголовному делу». Но в итоге, по словам адвоката, результаты экспертиз показали, что аудиозапись была подвержена монтажу в десятках местах, а со стороны следствия были нарушения. Сарыбаев выразил благодарность всем, кто его поддерживает. 3 февраля под домашний арест отпустили и другого фигуранта по делу о захвате власти — экс-замглавы МВД Курсана Асанова. В пресс-службе суда сообщили, что домашний арест Асанова продлится до 14 марта 2022 года. Выйдя из суда Асанов сказал журналистам, что все идет к тому, что его дело будет закрыто либо его оправдают. «Если это произойдет, то я не буду судиться и оспаривать то, что я столько времени провел под стражей. Я даже не думал об этом», — сказал он.

