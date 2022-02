Вступление в силу новой Конституции 5 мая 2021 года упразднило Конституционную палату Верховного суда. Теперь вместо нее действует Конституционный суд. Однако состав его членов примерно такой же, какой был в Конституционной палате. В этом суде всего девять членов, включая главу и его заместителей. Рассказываем, кто они, и что о них известно. Эмиль Осконбаев. Фото Конституционный суд Эмиль Осконбаев Он стал новым главой Конституционного суда 2 февраля. Осконбаев ранее занимал должность заместителя председателя Конституционной палаты. В 2016 году он активно выступал против изменений в Конституцию, которые предлагали на то время президент Алмазбек Атамбаев, его администрация и большинство депутатов шестого созыва. В 2020 году Осконбаев был в составе судей Конституционной палаты, которые рассматривали жалобу юристки Клары Сооронкуловой о законности переноса парламентских выборов и реформы Конституции. В результате Конституционная палата решила, что законопроект о переносе выборов и изменении Основного закона страны не противоречит Конституции. После этого юристы заявили, что на судей Конституционной палаты, в том числе Осконбаева, оказывалось давление со стороны действующей власти в лице Садыра Жапарова. Также появилась версия о том, что именно Осконбаев писал решение Конституционной палаты. Сам Осконбаев тогда высказался о давлении неоднозначно: «Как вам сказать… Даже если давление и было, об этом ведь не скажешь открыто, да и не увидишь. Говорить, что оказывалось давление, нет никаких оснований. Я вам ответил бы так». Меергуль Бобукеева. Фото: Конституционный суд Меергуль Бобукеева Бобукеева стала судьей Конституционной палаты в 2012 году, а в 2016 году ее избрали судьей-секретарем палаты. В 2019 году срок ее полномочий истек, однако уже в следующем года она снова вернулась в состав судей Конституционной палаты. По информации Института общественного анализа Koom.kg, на отборе в Конституционную палату в 2020 году Бобукеевой задали вопрос, имеет ли *статус экс-президента Алмазбек Атамбаев. В ответ Бобукеева сказала, что «полагает», что у Атамбаева нет статуса экс-президента, потому что Конституционная палата всего лишь дала свое заключение, которое дает возможность лишить статуса. *Атамбаева лишили этого статуса в июне 2019 года депутаты шестого созыва парламента. Это произошло после конфликта между Атамбаевым и ее преемником — президентом Сооронбаем Жээнбековым. Латип Жумабаев. Фото: Конституционный суд Латип Жумабаев Его назначили судьей Конституционной палаты в феврале 2020 года. До должности судьи Жумабаев проработал год постоянным представителем президента в Конституционной палате. В 2010 году Жумабаев возглавлял прокуратуру города Ош, а в 2013 году был прокурором Баткенской области. До работы в Конституционной палате большую часть своей карьеры Жумабаев построил в прокуратурах разных областей и районов. Мукамбет Касымалиев. Фото: Конституционный суд Мукамбет Касымалиев Касымалиев уже был в составе судей Конституционной палаты несколько раз. Первый раз его избрали судьей в 2012 году. Спустя год его назначили председателем палаты, в этой должности он проработал до 2016 года. В 2019 году его полномочия истекли, но уже 2020 году Касымалиев снова избрали в состав судей палаты. Согласно биографии Касымалиев, в 1987 он после должности преподавателя в университете стал следователем ГКНБ. Затем успел поработать в аппаратах правительства и президента. С 2004 по 2005 год работал заместителем секретаря Совета Безопасности. А в 2007 стал начальником управления Службы Национальной Безопасности (ныне ГКНБ). Кырккелди Кадырбаев. Фото: Конституционный суд Кырккелди Кадырбаев Судья Кадырбаев до того как попасть в Конституционную палату всю свою карьеру построил в правоохранительных органах Кыргызстана. В разные годы он занимал высокие должности, например, с 2004 по 2009 годы Кадырбаев успел поработать в должности начальника Главного штаба МВД, главой Следственного управления и главой Службы внутренней безопасности МВД. С 2011 по 2019 годы Кадырбаев был ответственным секретарем Комиссии по помилованию. После этого Кадырбаева назначили судьей Конституционной палаты. Жамиль Шаршеналиев. Фото: Конституционный суд Жамиль Шаршеналиев Шаршеналиев окончил Кыргызско-Российский славянский университет в 2010 году, а уже с 2004 по 2009 годы работал начальником по работе с законодательством и начальником отдела работы судебной коллегии в аппарате Верховного суда. С 2010 года пять лет проработал судьей Аламудунского районного суда Чуйской области. В мае 2020 года Шаршеналиев стал судьей Конституционной палаты. Жедигер Саалаев. Фото: Конституционный суд Жедигер Саалаев В биографии Саалаева говорится, что он закончил университет по специальности журналиста и юриста. С 2004 до 2011 года был преподавателем в Кыргызском государственной юридическом университете. А затем стал заведующим отдела связей в аппарате премьер-министра. Саалаев также успел поработать главным редактором газеты «Кыргыз Туусу», а в мае 2015 года был избран судьей Конституционной палаты. В июне 2020 года его назначили судьей-секретарем палаты.

