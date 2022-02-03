Он стал новым главой Конституционного суда 2 февраля. Осконбаев ранее занимал должность заместителя председателя Конституционной палаты. В 2016 году он активно выступал против изменений в Конституцию, которые предлагали на то время президент Алмазбек Атамбаев, его администрация и большинство депутатов шестого созыва.

В 2020 году Осконбаев был в составе судей Конституционной палаты, которые рассматривали жалобу юристки Клары Сооронкуловой о законности переноса парламентских выборов и реформы Конституции. В результате Конституционная палата решила, что законопроект о переносе выборов и изменении Основного закона страны не противоречит Конституции.

После этого юристы заявили, что на судей Конституционной палаты, в том числе Осконбаева, оказывалось давление со стороны действующей власти в лице Садыра Жапарова. Также появилась версия о том, что именно Осконбаев писал решение Конституционной палаты.

Сам Осконбаев тогда высказался о давлении неоднозначно: «Как вам сказать… Даже если давление и было, об этом ведь не скажешь открыто, да и не увидишь. Говорить, что оказывалось давление, нет никаких оснований. Я вам ответил бы так».