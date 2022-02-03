Бишкекский городской суд 3 февраля отпустил под домашний арест экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Информацию об этом подтвердила журналисту «Клоопа» его адвокат Чинара Джакупбекова.

В пресс-службе суда сообщили, что домашний арест Асанова продлится до 14 марта 2022 года.

Фото: фесбук Чинара Джакупбекова

Выйдя из суда Асанов сказал журналистам, что все идет к тому, что его дело будет закрыто либо его оправдают.

«Если это произойдет, то я не буду судиться и оспаривать то, что я столько времени провел под стражей. Я даже не думал об этом», — сказал он.

Асанова задержали сотрудники милиции в сентябре 2021 года по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти. До его задержания в социальных сетях распространилась запись якобы разговора Асанова с человеком, голос которого похож на голос бывшего члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева.

В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

МВД не провело экспертизу записи, чтобы доказать что на ней действительно голос Асанова. Об этом стало известно после того, как защита Асанова провела экспертизу, которая доказала, что голос на записи ему не принадлежит.

В ответ на это МВД заявило, что такие результаты являются «заключением специалиста» и «не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства по уголовному делу». До освобождения Асанов содержался под стражей в СИЗО-50.