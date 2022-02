Первомайский районный суд отпустил под подписку о невыезде Нурбека Калекеева и Бекназара Купешева — подозреваемых по делу о попытке захвата власти перед парламентскими выборами 2021 года. Информацию об этом журналисту «Клоопа» подтвердили в пресс-службе суда. По их данным, суд изменил меру пресечения Калекееву и Купешеву 2 февраля на срок до окончания следствия. Попытка захвата власти В ноябре 2021 года Госкомитет национальной безопасности сообщил о задержании 15 кыргызстанцев, якобы планировавших захват власти перед парламентскими выборами. По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Спецслужба заявляла, что получила «неопровержимые доказательства» преступной деятельности задержанных. В ГКНБ также утверждали, что кыргызстанцы работали под руководством неких депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников. Правоохранительные органы сообщали, что нашли у задержанных оружие и наркотики. Фото: ГКНБ Позже стало известно, что среди задержанных были члены движения «Эл Ынтымагы»: Аскат Темралиев, Нурсултан Большевиков, К.Сатар уулу, Азамат Мусакеев, Нурбек Калекеев, Н.Сатынбеков. Кроме того, были задержаны и три кандидата «Партии зеленых Кыргызстана»: Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков, Бекназар Купешев. Был задержан и депутат шестого созыва парламента Бакыт Жетигенов. Его суд освободил 22 декабря. Родственники обвиняемых в захвате власти обращались к президенту Садыру Жапарову с требованием прекратить уголовные дела в отношении их близких за отсутствием состава преступления. А их адвокат утверждал, что сотрудники правоохранительных органов подкинули наркотики задержанным, за что должны быть привлечены к ответственности.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!