В Государственной налоговой службе (ГНС) ответили на заявления Международного делового совета (МДС). Ранее в совете заявили, что в новом Налоговом кодексе для сферы общепита установили максимальную ставку в 8% и высказали опасения о том, что предприниматели могут вынужденно уйти в тень. Кафе в одном из торговых центров в Бишкеке в мае 2020 года. Фото: Канат Рыскулов / «Азаттык». Что говорит налоговая? По словам зампредседателя налоговой Нурлана Умтулова, по итогам 2021 года в Кыргызстане работали более трех тысяч точек общепита. Они работали по общему налоговому режиму, по налоговому контракту или добровольному патенту. Но со вступлением нового Налогового кодекса налоговый контракт убрали. Умтулов отметил, что теперь предприниматели из сферы общепита могут работать: • на основании общего налогового режима, где предусматривается налог на прибыль, налог с продаж и налог на добавленную стоимость; • по добровольному патенту; • по упрощенной системе налогообложения, уплачивая единый налог. Единый налог для общепита – 8% от выручки в течение квартала. Однако Умтулов сообщил, что ГНС вынесла на общественное обсуждение законопроект, который снижает эту ставку до 6%. «Единую справедливую ставку невозможно подобрать, тут сумма варьируется от 5% до 11%. Поэтому было принято решение остановиться на ставке в 6% – она так же высока и для сферы торговли, услуг. Этот законопроект сейчас находится на общественном обсуждении», — сказал он. Также Умтулов прокомментировал слова исполнительного директора МДС Аскара Сыдыкова о том, что предпринимателям из сферы общепита приходится каждый месяц давать взятку налоговикам. Об этом Сыдыков сказал, ссылаясь на слова рестораторов. Замглавы налоговой заявил, что «бессмысленно отрицать коррупцию в ведомстве», однако добавил, что о ней стоит сообщать в колл-центр или на телефон доверия ГНС. В пресс-службе налоговой же заявили, что слова Сыдыкова «не соответствуют действительности» и попросили его «воздержаться от голословных обвинений». «Мы сожалеем, что авторитетный Международный деловой совет делает обвинения без конкретных фактов опираясь на “рестораторы рассказывают”. Центральный аппарат Налоговой службы не располагает ни одним фактом относительно вышеупомянутых обвинений в злоупотреблении положением», — говорится в сообщении ГНС. Что сказали в МДС? 3 февраля в деловом совете сообщили о том, что предприниматели из сферы общепита могут уйти в тень или вовсе закрыться. исполнительного директора МДС Аскар Сыдыков объяснил это тем, что со вступлением нового Налогового кодекса, где установлена единая ставка налога в 8% для точек общепита, работа в этой сфере осложняется. Аскар Сыдыков. Фото: КНИА «Кабар». Совет со ссылкой на рестораторов сообщил, что средняя рентабельность таких предприятий около 15%. Но с новым кодексом теперь им придется отдавать в в виде налогов 8%. В МДС отметили, что это для предпринимателей нерентабельно. По словам Сыдыкова, предприниматели из сферы общепита не могут работать по общему режиму, так как закупают продукты на рынках и у других поставщиков, которые не платят НДС. В итоге им остаётся работать по единому налогу. Также в МДС отметили, что сфера общепита до сих пор не оправилась от последствий пандемии. «Покупательская способность в стране не увеличивается, уровень доходов населения падает, поэтому предприятия общепита где-то терпят убытки, где-то идет снижение оборотов и спроса, особенно в регионах. Плюс растут цены на товары и услуги, на продукты питания, и точки общепита вынуждены повышать цены на свои услуги», — сказал Сыдыков. Учитывая всё это в МДС предложили кабмину установить ставку единого налога в размере 2% от оборота безналичных расчетов и 4% — для наличных расчетов. Новый Налоговый кодекс президент Садыр Жапаров подписал 18 января. Согласно документу, он вступил в силу с 1 января этого года. Читать по теме: Юристы создали Telegram-бот, который консультирует по Налоговому кодексу

