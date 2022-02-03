Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана «прекратить уголовное расследование в отношении издания Kaktus Media, и разрешить всем СМИ свободно работать». Обращение опубликовано на сайте организации.

Координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид утверждает, что перепубликация новостей зарубежных СМИ не является преступлением.

«То, что власти Кыргызстана проводят расследование в отношении Kaktus Media на предмет так называемых правонарушений, связанных с “военной пропагандой”, является абсурдным. Это очевидная попытка запугать издание», — сказала Гульноза Саид.

Учредитель Kaktus Media Дина Маслова сообщила CPJ, что, насколько ей известно, подобные обвинения в «военной пропаганде» ранее в Кыргызстане не предъявлялись, поэтому она не знает, как будет развиваться дело.

CPJ обратился за комментариями в Генпрокуратуру, но пока не получил ответа.

Публикация на сайте Kaktus Media

27 января на фоне приграничного конфликта в Баткенской области на сайте Kaktus Media появилась перепечатка информации с таджикского издания. В Генпрокуратуре посчитали, что в статье содержалась «недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан».

В надзорном органе возбудили дело по статье Уголовного кодекса «Пропаганда войны».

По словам учредительницы издания Дины Масловой, 31 января нескольких редакторов допросили по этому делу и взяли с них подписку о неразглашении.

Ранее редакция Kaktus Media выпустила разъяснение об этой публикации. В нем говорится, что новость была перепечаткой таджикского издания ASIA-Plus, а целью публикации было показать обществу Кыргызстана, «какую информационную политику ведет таджикская сторона».

28 января у редакции издания прошел митинг недовольных тем, как Kaktus Media освещал конфликт на границе.

3 февраля журналистов издания вновь вызвали на допрос в Генпрокуратуру.