Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана «прекратить уголовное расследование в отношении издания Kaktus Media, и разрешить всем СМИ свободно работать». Обращение опубликовано на сайте организации. Координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид утверждает, что перепубликация новостей зарубежных СМИ не является преступлением. «То, что власти Кыргызстана проводят расследование в отношении Kaktus Media на предмет так называемых правонарушений, связанных с “военной пропагандой”, является абсурдным. Это очевидная попытка запугать издание», — сказала Гульноза Саид. Учредитель Kaktus Media Дина Маслова сообщила CPJ, что, насколько ей известно, подобные обвинения в «военной пропаганде» ранее в Кыргызстане не предъявлялись, поэтому она не знает, как будет развиваться дело. CPJ обратился за комментариями в Генпрокуратуру, но пока не получил ответа. Публикация на сайте Kaktus Media 27 января на фоне приграничного конфликта в Баткенской области на сайте Kaktus Media появилась перепечатка информации с таджикского издания. В Генпрокуратуре посчитали, что в статье содержалась «недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан». В надзорном органе возбудили дело по статье Уголовного кодекса «Пропаганда войны». По словам учредительницы издания Дины Масловой, 31 января нескольких редакторов допросили по этому делу и взяли с них подписку о неразглашении. Ранее редакция Kaktus Media выпустила разъяснение об этой публикации. В нем говорится, что новость была перепечаткой таджикского издания ASIA-Plus, а целью публикации было показать обществу Кыргызстана, «какую информационную политику ведет таджикская сторона». 28 января у редакции издания прошел митинг недовольных тем, как Kaktus Media освещал конфликт на границе. 3 февраля журналистов издания вновь вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

