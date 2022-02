Калича Умуралиева. Фото: Эрнист Нурматов / RFE / RL Мэрия Бишкека сообщила о ликвидации муниципального предприятия «Городские парки» — такое решение приняли ради экономии бюджета. Теперь ухаживать за парками будут «Бишкекзеленхоз» и «Тазалык». Мэрия сообщает, что вопрос реорганизации предприятия не раз поднимали в БГК, а в его работе были «серьезные нарушения». Городские власти сообщают, что в парках предприниматели работали без разрешительных документов. Глава ликвидированного предприятия Калича Умуралиева с решением мэрии Бишкека не согласна. 3 февраля она дала пресс-конференцию в АКИpress, где рассказала, что ее предприятие приносило доход, за счет которого и улучшали парки — не используя средства городского бюджета. «За 2 года существования предприятие дало доход около 8 млн сомов. На эти деньги отремонтирована брусчатка вокруг обелиска в парке «Победы», отремонтирован туалет, уложена асфальтовая дорожка, канализация и водоснабжение, освещение для фудзоны. В парке имени Ататюрка установлены детские площадки, организована фудзона. Посажено более 6 тыс. деревьев и кустарников в парках «Ынтымак», «Здоровье». В парке «Здоровье» открыли фудзону, детские площади. И это все без единого тыйына из городского бюджета», — говорит Калича Умуралиева. По ее словам, изначально под управление предприятия должны были передать все столичные парки, что позволило бы ему перейти на «самофинансирование», зарабатывая в год более 60 млн сомов. Также она рассказала о нарушениях, допущенных при составлении с ней трудового договора. Нарушение норм трудового кодекса подтвердил и юрист фонда «Наше право» Марат Кожоналиев. А Умуралиева обратилась к генеральному прокурору, попросив дать юридическую оценку действиям мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. Айбек Джунушалиев, мэр Бишкека. Фото / Ислам Розиев / Клооп О том, что Джунушалиев изменил структуру муниципалитета, стало известно в середине января. Тогда были созданы три новых департамента, которым передали функции различных муниципальных предприятий, в том числе возможность сдавать в аренду рекламные плоскости и объекты в парках. «Бишкекские парковки и стоянки» и «Бишкекреклама» были ликвидированы. «Городские парки» Главу правозащитной организации «Наше право» Каличу Умуралиеву назначили директрисой «Городских парков» в мае 2019 года. Тогда она предполагала, что такое решение приняли из-за ее фонда. «Мы сделали большое исследование всей зеленой зоны нашего города и выпустили книгу “Зеленые зоны Бишкека”. В книге мы описали историю каждого парка и его особенности. Наверное, лучше нас никто не знает о существующих проблемах в этой сфере», — рассказывала она. Позже Умуралиева начала жаловаться на то, что ее постоянно вызывают на допросы в Генпрокуратуру. А в мае того же года в ее офисе провели обыск. Умуралиева сказала, что 28 мая к ней пришел некий Таджибаев, чтобы заключить договор на прокат велосипедов. Договор она заключила и бухгалтерия оприходовала в кассе 50 тысяч сомов. В ноябре 2020 года ГКНБ прекратил расследование по делу предприятия «Городские парки». Дело было прекращено из-за отсутствия доказательств.

